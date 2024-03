Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители Минэкономразвития России во главе с начальником Управления специальных программ и проектов Антоном Мельником посетили Абхазию.

Российская делегация ознакомилась с ходом выполнения работ на объектах капитального строительства, оценила готовность к реализации совместных российско-абхазских программ в сфере социально-экономического развития Абхазии, финансируемых в 2024 за счет средств из российского бюджета.

Напомним, совместно с кабинетом министров республики в начале года Россия утвердила совместные планы по реализации программ социально-экономического развития Абхазии, определила конкретные цели, механизмы их достижения и источники финансирования.

«Важно отметить, что в 2024 году, наряду с бюджетными источниками, в соразмерном объеме в развитии республики участвует инвестиционных капитал, – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Благодаря совместным действиям стороны приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией. Объем инвестиций в проект более 12 млрд рублей. В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту «Сухум».

Россия взяла обязательства по содействию в реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022 – 2025 годы. За два года реализации госпрограммы отмечается рост основных показателей развития республики: ВВП – на 107,1% (до 65,4 млрд рублей), увеличение собственных доходов – на 104,5 % (до 9,8 млрд рублей), повышение средней зарплаты по экономике – на 87,5% (до 21,7 тыс. рублей), повышение средней зарплаты бюджетников на 73,4% (до 27,9 тыс. рублей).

Стороны утвердили новый этап программы гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России – на период 2024 – 2025 годов. Его реализация обеспечит со стороны Абхазии окончательное принятие нормативных актов, направленных на укрепление общего социального и экономического пространства между двумя странами.

«В 2024 году объем финансовой помощи республике составит 5,6 млрд рублей, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Средства будут направлены на развитие социально-экономического развития и осуществление бюджетных инвестиций в рамках заключенных двусторонних межправительственных соглашений».

В ходе визита состоялось совещание по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией с участием главы Кабинета министров республики и представителей профильных ведомств. Стороны обсудили выполнение условий заключенных межправительственных соглашений, готовность к реализации в текущем году инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, а также российскую поддержку важнейших отраслей экономики и другие актуальные вопросы.

«На сегодняшний день российская и абхазская сторона создали все необходимые условия для дальнейшей реализации намеченных планов сотрудничества и укрепления общего социального и экономического пространства», – подытожил замминистра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI