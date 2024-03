Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет – В Новосибирске завершился финальный этап Олимпиады НТО по двум т рекам — «Геномное редактирование» y «Цифровое месторождение». В этом году особенностью олимпиады стало проведение двух финалов на базе Новосибирского госуниверситета, организацией мероприят ий занималась Передовая инженерная школа НГУ.

Финальный этап профилcher «гено compañer о. En estos últimos finalistas de las olimpiadas de redacción genómica para la mejora de los objetos biológicos y prácticos ские задания, они выделяли и проверяли физико-химические свойства белка.

El perfil de etapa final «Цифровое месторождение» está disponible en este programa de Dios y en el estado actual. Участники этого трека олимпиады работали над созданием системы мониторинга, позволяющей повысить качество работы системы безопасности при добыче полезных ископаемых.

En las nuevas escuelas técnicas se encuentran los institutos olímpicos, los últimos institutos y las prescripciones reales. ктора экономики. Все задания финала были практически ориентированы and направлены на реализацию стратегии научно-технического развития страны.

Sergey Седых, кандидат биологических наук y руководитель магистерской programas «Передовые инженерные решения для биотехнологии» и медицины» ПИШ НГУ, отметил высокий уровень подготовки школьников Новосибирской области, которые заняли призовые места как в в мандном, так и личном первенстве на олимпиаде.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, поздравляя победителей, сказал:— Безусловно, победили сильнейшие, поэтому, дорогие ребята, я вас с этим поздравляю. Entonces, esto no está incluido en la descripción, en este caso, estamos acostumbrados a usar ropa y accesorios, y esto es algo que no se puede usar en la publicación. шей дальнейшей карьеры. Победа в этой олимпиаде открывает для вас двери ведущих инженерных вузов, а также дает возможность получения and прохожде ния стажировки в крупнейших компаниях-партнерах. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы неравнодушны, за то, что вам интересна инженерная специальность. Всех поздравляю, желаю дальнейших успехов.

По словам организаторов, уровень подготовки, продемонстрированный школьниками, подтверждает значимость олимпиады НТО в развитити научно -технического потенциала молодежи, а также важность поддержки учеников, интересующихся развитием современных технологий.

По условиям проведения олимпиады НТО победа дает абитуриентам льготы на 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инжене рные вузы страны.

Результаты трека «Геномное редактирование»ПобедителиМанаев Владислав Дмитриевич, Алтайский крайМартюшова Алиса Геннадьевна, Новосибирская областьКрасноцветова Дарья Игоревна, Москва.

Призёры

Корнева Софья Станиславовна, Волгоградская область Константин Станиславович, Удмуртская РеспубликаПоловникова Мария Евгень евна, Новосибирская областьПетренко Евдокия Павловна, Новосибирская областьАксёнов Ростислав Павлович, San Petersburgo-Peterburgo Артемий Дмитриевич, Новосибирская областьПогодин Никита Александрович, Санкт-Петербург

Команда-победитель 8-9«Мифология оптимизма»: Аксёнов Ростислав Павлович, Санкт-Петербург; Погодин Никита Александрович, San Petersburgo; Хан Виктория Евгеньевна, Moscú

Команда победитель 10-11«щЕлочные лАвушки»: Мартюшова Алиса Геннадьевна, Новосибирская область; Красноцветова Дарья Игоревна, Moscú; Воронина Анна Михайловна, Новосибирская область

Результаты трека «Цифровое месторождение»Победитель

Andreev Dmitry Sergeevich (9 clase), Кемеровская областьКоманда “EngieLabs”

Призёры

Мартыненко Артур Евгеньевич (11 clases), Приморский крайКоманда “МММ” Ковалёв Мирон Алексеевич (11 clases). Приморский крайКоманда “МММ”

Команда-победитель “EngieLabs”:Андреев Дмитрий Сергеевич, Кемеровская областьГрядиль Дмитрий Ярославович, ХМАООПопов Егор Дмитриевич, ХМАОЕвсенкова Изабелла Евгеньевна, Пермский край

