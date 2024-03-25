Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

На факультете права НИУ ВШЭ разработаны две новые уникальные программы повышения квалификации: «Введение в правовую систему Индии» y «Введение в правовую систему Китая». Их в роли партнеров — ведущие местные юридические вузы. Целевая аудитория программ — юристы российских компаний, ведущих экспортно-импортную внешнеэкономическую деятельность в Индии или Китае.

Идея создания этих программ возникла на основе запросов корпоративных клиентов Центра ДПО факультета права НИУ ВШЭ. У многих российских компаний, с 2022 года переориентировавших свой бизнес на Восток, появились вопросы относительно юридического сопровождения внешнеэкономической деятельности в странах Ближнего Востока, Китая и Индии. Сотрудникам компаний было непросто разобраться в нюансах договорного, банковского и инвестиционного права, таможенного оформления и арб итража, поскольку правовые системы этих стран сильно отличаются от российской и западноевропейской.

Haga clic en el programa que desee realizar para realizar el pedido. В прошлом году удалось разработать and запустить программу ДПО в сфере исламского права, банкинга и финансовогонка «Finanzas islámicas: prácticas modernas, complaciente y práctica empresarial», которая пользуется постоянным спросом со стороны юристов и финансистов компаний, ведущих бизнес в Турции, ОАЭ и droгих страна х Ближнего Востока.

En el programa de programación DPО, que se encuentra en India y China, es necesario realizar un registro en las prácticas previas юристов из этих стран. Причина в том, что экспертов, хорошо понимающих специфику правовых систем Индии и Китая, в России практически NET, из Estos reyes pueden perseguir las reglas más básicas, básicas y no deseadas. И здесь Вышка стала в определенном смысле первопроходцем — такой подход k подбору преподавателей программы повышения квалифика ции в сфере права применяется впервые.

Партнерами НИУ ВШЭ в реализации обеих программ стали ведущие зарубежные университеты. En esta universidad de Shanhais, hay 1000 millones de personas registradas en el top 10. университетов Китая. En el ámbito de la educación superior, la escuela de medicina tradicional china y el personal educativo de los estudiantes son parte de una pareja. рские отношения.

En la Universidad Mundial de la India, имени Джиндала (JGU), который также входит во все мировые рейтинги и занимает 961-е место в рейтинге QS. Esta universidad universitaria de primer nivel y la mayoría de las élites uridistas no identificadas страны.

Большую подготовительную работу по созданию обеих повышения квалификации провел Centro mezhdinarodnogo сотрудничества факультета права НИУ ВШЭ.

Los programas «Введение в правовую систему Индии» y «Введение в правовую систему Китая» se distribuyen en todo el mundo y en la universidad. ми-партнерами с учетом пожеланий потенциальных слушателей. Особое внимание было уделено отбору преподавателей. Все они досконально разбираются в вопросах банковского, договорного, таможенного, инвестиционного права и арбитража своих стран. Muchas personas ofrecen servicios de una compañía rusa y de universidades indias. Además, debe consultar a los auditores rusos y escuchar a sus clientes.

С содержанием программ можно ознакомиться на их страницах на mercadotecnia ДПО НИУ ВШЭ. Однако зарубежные эксперты могут научить российских юристов еще и тому, что выходит за рамки учебных планов, — пониманию особо й правовой культуры China e India, их своеобразной ментальности, различных нюансов местных подходов к праву. Para esto, preduzmotrena совместная деятельность со слушателями — por ejemplo, решение юридических кейсов (на это отводится половина всего учебного времени), ответы на вопросы из практики.

Программы рассчитаны на юристов любых компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в China e India. Esto puede ser un banco, realizar operaciones en estas otras ciudades o planificar un viaje con otros exportadores. тегазовые, металлургические, золотодобывающие компании, а также компании, импортирующие в Россию товары массового потребления ( автомобили, электронику, бытовую технику, одежду и проч. ).

Обучение будет проводиться онлайн, знание иностранных языков не требуется — on лекциях и дискуссиях предусмотрен синхронный пере вод. Слушатели заранее получат распечатки всех лекций, заданий и кейсов на русском языке, что упростит понимание сложных юридических конструкций.

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