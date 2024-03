Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Встреча проходит в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства в Государственной Думе.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Геннадий Андреевич! Уважаемые коллеги!

В начале нашей встречи я хотел бы сказать несколько слов о трагедии, которая случилась в пятницу в Подмосковье, в «Крокус Сити Холле».

Хочу ещё раз выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого чудовищного террористического акта. Мы скорбим по каждому из них.

Прошу почтить их память минутой молчания.

(Минута молчания.)

Прошу садиться.

Сейчас идёт расследование этих событий. Виновные понесут наказание. Они не заслуживают пощады.

Список участников Список участников встречи Михаила Мишустина с членами фракции КПРФ в Государственной Думе, 25 марта 2024 года

Сегодня наша главная забота – о жертвах этого преступления. О пациентах, которые лечатся в медицинских учреждениях. О родственниках, навещающих близких. О семьях погибших, которым понадобится, конечно, помощь – и психологическая, и материальная.

По поручению Президента мои коллеги по Правительству – Татьяна Алексеевна Голикова, Александр Вячеславович Куренков и Михаил Альбертович Мурашко, все, а также Аппарат Правительства – оперативно подключились к этой работе и продолжают держать ситуацию на контроле, своевременно информируя главу государства.

Коллеги, случившиеся события, конечно, потрясли всех нас. И в такие скорбные дни важно, чтобы помощь приходила как можно быстрее.

Особо хочу поблагодарить врачей, пожарных, спасателей и сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно, по горячим следам, задержали причастных к этой трагедии преступников. И конечно – всех неравнодушных людей, настоящих героев, которые, несмотря на смертельную опасность, выводили людей, защищали от террористов тех, кто был рядом. И тех, кто пришёл в донорские пункты, кто сдавал кровь.

Ваше мужество, стойкость – лучшее доказательство того, что у нас нет чужого горя.

Большое всем спасибо!

Убеждён, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди.

И наша прямая обязанность – сделать всё возможное для их благополучия, для развития России.

Поговорим об этом подробнее.

Продолжение следует…

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI