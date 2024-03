Встреча Михаила Мишустина с депутатами фракции ЛДПР в Государственной Думе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства в Государственной Думе.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Леонид Эдуардович! Уважаемые коллеги!

Мы только что завершили встречу с фракцией КПРФ. Говорили о трагедии, которая произошла в пятницу в «Крокус Сити Холле», связанной с террористическим нападением во время концерта. И конечно, обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы повысить безопасность наших людей и защитить их от преступников.

Уверен, в том числе и у Вас есть предложения на эту тему. Надо обязательно это также обсудить.

Мы встречаемся с вами в преддверии отчёта Правительства Российской Федерации в Государственной Думе. И по традиции с фракциями Госдумы подводим промежуточные итоги нашего взаимодействия, сотрудничества за минувший год. Обсуждаем вопросы повестки, которые считаем актуальными.

Мы подробно изучаем мнение каждой фракции, прорабатываем и учитываем в своей деятельности. Практически по всем ключевым вопросам, которые важны для регионов, граждан нашей страны. Понимаем, что позиция парламентариев формируется в первую очередь обратной связью от людей. Именно поэтому уделяем самое пристальное внимание инициативам и предложениям, которые высказываются фракциями.

Как отмечал Президент, эта обратная связь с людьми – самый важный процесс созидательной работы.

Мы наладили эффективное взаимодействие комитетов Государственной Думы и профильных министерств. И ЛДПР очень активно участвует в этом диалоге.

Хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Комитет по международным делам, который Вы, уважаемый Леонид Эдуардович, возглавляете, за шаги, которые предпринимаются в рамках парламентской дипломатии для укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества с другими государствами в это непростое время санкций и беспрецедентного давления со всех сторон, в том числе на экономику Российской Федерации.

Плотно работаем с Комитетом по физической культуре и спорту во главе с Дмитрием Александровичем Свищёвым. Видим координацию действий между Министерством труда и Комитетом по труду. Ярослав Евгеньевич Нилов активно здесь сотрудничает с коллегами из министерства. Надеюсь, что эта кооперация будет также продолжена.

Хочу сказать несколько слов о принятых решениях.

Знаю, что ваша партия всегда активно поддерживала инициативы по защите прав участников специальной военной операции и, конечно, их близких, членов семей.

В прошлом году Вы в ходе такой же встречи, уважаемый Леонид Эдуардович, подробно говорили об этом. И хочу сказать, что многое уже сделано. Знаю, что ваша фракция продолжает заниматься этими вопросами. Считаю подобную дополнительную настройку мер господдержки очень своевременной, очень нужной.

Депутаты ЛДПР выступили авторами поправок в Налоговый кодекс. Законопроект предлагает освободить от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий ряд категорий граждан. Не только наших защитников – участников специальной военной операции, но и ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также многодетные семьи. Конечно, им тоже нужно помочь избавиться от лишней нагрузки.

Хочу поблагодарить вас за внимание к этим темам и заверить, что Правительство даст положительный отзыв и в ближайшее время вынесет на Комиссию по законопроектной деятельности эти проекты законов. Будем принимать эти решения, не откладывая.

В ЛДПР всегда внимательно относились к социальным вопросам. Особо отмечаем предложения, которые были внесены при подготовке проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Я здесь имею в виду увеличение финансирования более чем на 3 млрд рублей системы помощи пожилым гражданам и людям с ограничениями по здоровью. Это позволило распространить наш пилотный проект в этой сфере не только на 34 региона, но и на все остальные. А также предоставить социальные услуги нуждающимся участникам специальной военной операции.

Такой подход поможет нам последовательно выстраивать систему именно долговременного ухода за людьми в возрасте. И конечно, повысить уровень социальной защищённости для остальных граждан.

Ещё одна важная инициатива вашей фракции – это поддержка работающих одиноких родителей. Инициатива эта уже стала законом.

Теперь запрещено увольнять матерей и отцов, которые одни воспитывают детей до 16 лет. Это серьёзный вклад в укрепление института семьи. Ведь таким родителям непросто, а значит, государство должно, просто обязано, предоставить им дополнительные гарантии защиты их трудовых прав.

И, прежде чем мы перейдём к обсуждению, хочу буквально несколько слов сказать об уникальном мероприятии, о спортивном событии – Играх будущего, которые прошли в Казани. Фракция ЛДПР принимала самое деятельное участие в организации турнира, я знаю, что помогали и с разработкой необходимой нормативной базы. Взаимодействовала с Министерством спорта, с Дмитрием Николаевичем Чернышенко.

Хочу поблагодарить вас за эту работу. Этот праздник собрал более 300 команд из разных частей света, из 116 стран мира и продемонстрировал объединяющую силу спорта, науки и технологий. Открыта новая глава развития этих отраслей на пяти континентах.

Уверен, у вашей фракции и к сегодняшней встрече есть конструктивные предложения, буду рад их услышать.

Вам слово, уважаемый Леонид Эдуардович (обращаясь к Л.Слуцкому).

Продолжение следует…

