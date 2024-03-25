Александру Школьнику, директору Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг

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Михаил Мишустин поздравил директора музея с 60-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Многие годы благодаря Вашему профессионализму, энергии, незаурядным организаторским способностям Музей Победы является уникальным научно-исследовательским и культурно-просветительским центром, хранит память о героических событиях Великой Отечественной войны.

Ежегодно миллионы людей разных поколений приходят на Поклонную гору, чтобы почтить память всех, кто отдал свои жизни в Великую Отечественную войну, понять, какой ценой была завоёвана Великая Победа.

Желаю Вам новых успехов, здоровья и благополучия».

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