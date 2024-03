«Мои чувства сложно описать». Интервью с нашим студентом, участвующим в ликвидации последствий пожара в «Крокус Сити Холл»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления ещё раз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время теракта 22 марта в «Крокус Сити Холл».

Сегодня мы поговорили со студентом 1 курса магистратуры направления бизнес информатика Института информационных систем ГУУ Матвеем Ульяновым, членом Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), который принимал участие в ликвидации последствий масштабного пожара в «Крокусе».

Матвей, для начала расскажите, пожалуйста, насколько давно вы в движении ВСКС и по какой причине решили в него вступить?

— В ВСКС я с 2021 года. Вступал – если можно так выразиться – для себя. Эта тема – помощь людям – меня всегда сильно интересовала. Я сам родом из Москвы и много моих знакомых училось и работало в МЧС. И я изначально хотел поступать в Академию МЧС, но выбрал для себя другую специальность. Однако потом, во время учебы узнал о существовании ВСКС и вступил в организацию.

Перейдём к трагическому поводу разговора. Вы участвовали в ликвидации последствий пожара на месте происшествия. Оцените разрушения «Крокуса», как он сейчас выглядит? Что из себя представляют залы, здание, крыша?

— Вчера мы работали в самом концертном зале, точнее, что от него осталось. На него обвалилась крыша, и мы расчищали завалы, распиливали и выносили металлические конструкции, бетонные блоки. Разрушения огромные, масштабные. Сильно пахнет гарью. Приступили к работе около 16 часов и закончили в 22 часа. После этого вернулись на базу, загрузили все необходимое оборудование, которое понадобится на следующий день, и сейчас разворачиваем тут штаб. На сегодня у нас в планах также разбор завалов, распил конструкций, уборка. Сколько дней эта работа продлится не могу сказать, мы смотрим по ситуации и ждем дальнейших указаний руководства. Но разрушения масштабные…

Какие чувства вы испытывали, видя эти разрушения и зная их причину?

— Удивление, шок от увиденного — насколько сильно все там разрушено, сгорело.

Вы общались с другими спасателями и правоохранителями? Что они говорят по поводу случившегося? Какой настрой у людей, какие эмоции?

— Ребята испытывают шок от произошедшего, от масштаба трагедии, от количества присутствующих спецслужб, от масштаба разрушений, количества пострадавших, убитых… Мои чувства сложно описать, возможно, шок.

Какие первые эмоции испытали, когда узнал о теракте?

— Шок, удивление, злость… Как только мы узнали о произошедшем – стали ждать команды на выезд. С вечера нас предупредили, что утром будет выезд, мы подготовили автомобиль, инструменты, боевую одежду и ждали на базе команды на выезд.

Чем могли бы помочь властям или пострадавшим в этой ситуации другие студенты и сотрудники ГУУ?

— Сразу скажу: волонтеров туда не допускают, там работают только спецслужбы, полиция, пожарные. Поэтому надо смотреть на информацию, которая появляется в официальных источниках. Насколько я слышал, крови сейчас сдали достаточно и необходимость в ней появится через 1-2 недели. В ГУУ формируется актив из доноров, которые будут выезжать на пункты – это надо отслеживать на официальных источниках университета. И, кроме того, 2 апреля на базе ГУУ будет организован пункт по сбору крови – для участников СВО.

У нас на повестке случай экстраординарный, а как используются студенческие отряды спасателей в условно нормальной ситуации, к чему вас чаще всего привлекают, в чём состоит ваша основная работа?

— Мы привлекаемся на различные ЧП, оказываем гуманитарную помощь, сейчас в основном гражданам новых территорий. У нас был проект Москва-ВСКС-Донбасс и мы помогали восстанавливать территорию, то есть убирались, ремонтировали фасады, восстанавливали заборы. Сейчас участвуем в акции «ГУУ-СВОим» — собираем сухие души, льем окопные свечи и печи, плетем «браслеты выживания» и вместе с собранной студентами и сотрудниками ГУУ гуманитарной помощью это все отвезем на новые территории.

