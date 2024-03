Михаил Мишустин встретится с депутатами думских фракций КПРФ и ЛДПР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Председатель Правительства Михаил Мишустин 25 марта проведёт первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчёту кабмина в нижней палате парламента.

Встречи с руководящим составом, а также представителями фракций КПРФ и ЛДПР из числа глав комитетов Госдумы состоятся в здании Правительства.

Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие Правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов. Впервые такой формат подготовки к отчёту был опробован в 2021 году.

