Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта

Вчера произошёл террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле». В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы – с вами. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей.

Это огромная трагедия для всей страны и особенно для тех, кто потерял родных и близких. С тяжёлой утратой невозможно смириться, она невосполнима. Всем, кого затронул теракт, оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

Обстоятельства произошедшего тщательно расследуются. И виновные обязательно понесут наказание.

От себя лично и от имени Правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших искренние соболезнования, слова поддержки пострадавшим.

Глубоко потрясён случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами.

