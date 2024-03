В Вышке прошло заседание оперативного штаба по оказанию помощи студентам и сотрудникам университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Вчера вечером была открыта работа студенческого ситуационного центра, он организован администрацией НИУ ВШЭ совместно со Студсоветом. На горячую линию центра поступают обращения, к работе привлекаются психологи, юристы, сотрудники других подразделений Вышки.

На данный момент в списках погибших нет студентов и сотрудников нашего университета.

Есть информация о студентке, которая была госпитализирована с отравлением угарным газом, сейчас ей заметно лучше, она готовится к выписке.

Несколько сотрудников и учащихся Вышки были на концерте в «Крокус Сити Холле», сумели спастись от террористов, но потеряли документы, ключи, банковские карты, когда выбегали из здания. При необходимости университет окажет им бытовую и юридическую помощь.

Спасатели и силовые органы разыскивают отца нашего студента, который во время нападения террористов закрыл собой жену и сына.

Ситуационный центр продолжает принимать обращения как студентов, так и сотрудников университета. Все, кому это необходимо, смогут получить психологическую, консультационную и иную помощь.

Прямой номер Ситцентра: +7 (495) 628-53-20 (круглосуточно); электронная почта: help@hse.ru

Горячая линия Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ: 8 (800) 250-04-33 (круглосуточно)

Горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7(495)989-50-50 (круглосуточно)

Университет приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.

23 марта

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI