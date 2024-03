Эксперты назвали условия успешного устойчивого развития городов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Формирование осознанного отношения к экологии среди молодых специалистов и компаний — одно из основных условий успешного устойчивого развития городов. К такому выводу пришли участники образовательного семинара для студентов по специальностям в области городского развития и архитектуры, организованного в Высшей школе экономики факультетом городского и регионального развития и Институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

По словам модератора дискуссии, профессора Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского ФГРР ВШЭ Сергея Сиваева, проблематика устойчивого развития городов — далеко не самая простая и разведанная. Стройка и ЖКХ оказывают сильное негативное влияние на климат, поэтому декарбонизация этих отраслей является одной из главных задач ESG-повестки. И в России многое делается для того, чтобы уже сейчас улучшить условия жизни людей и обеспечить будущее благополучие населения.

ДОМ.РФ разработал зеленый ГОСТ Р для многоквартирных домов (МКД), который, как пояснил руководитель направления подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» компании Артём Селезнёв, показывает застройщикам не только «как строить хорошо сейчас», но и «как строить хорошо в будущем». Теперь в ближайших планах института развития — разработка аналогичных стандартов для индивидуального жилищного строительства и капитального ремонта. Артём Селезнёв уточнил, что в настоящий момент в региональные программы капитального ремонта включены более 700 тысяч многоквартирных домов — и это существенный ресурс для декарбонизации. Чтобы обеспечить нулевые выбросы углекислого газа к 2050 году, помимо прочего, не менее 20% действующего жилого фонда должно быть модернизировано с использованием зеленых технологий, пояснила приглашенный преподаватель ВШУ ФГРР ВШЭ, директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер. ДОМ.РФ запустил кластерную программу поддержки проектного финансирования, включающую зеленую субсидию за выполнение критериев программы, основанных на ГОСТ Р для МКД. Благодаря ей девелоперы, осуществляющие строительство зеленых многоквартирных домов, могут снизить ставку на 1 или 2% в зависимости от класса энергоэффективности и соответствия другим зеленым критериям. Данная программа действует в 39 регионах России, которые испытывают нехватку предложения жилья. При этом в настоящее время готовятся изменения, позволяющие распространить ее на большее число субъектов.

Дополнительное финансирование на зеленые проекты застройщики также могут получить с рынков капитала, разместив облигации. Первой компанией в России, которая реализовала такую возможность, стала ГК «Легенда», а организатором размещения выступил Банк ДОМ.РФ. Что любопытно, выпуск объемом 3 млрд рублей был в том числе ориентирован на физических лиц, что доказывает заинтересованность частных инвесторов в таких инструментах, подчеркнула главный специалист подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» ДОМ.РФ Галина Смирнова.

Вместе с тем многогранность проблематики устойчивого развития городов требует большего внимания населения. Директор Центра управления устойчивым развитием компаний (ESG-центр) НИУ ВШЭ Анна Веселова считает, что сегодня необходима широкая интеграция данной темы в образование. Чтобы повысить информированность молодых специалистов об особенностях проектирования и строительства зеленых зданий, ДОМ.РФ запустил специальный курс, который прошли шесть потоков учащихся, и очередной поток стартует в апреле. Как рассказала руководитель Цифровой академии ДОМ.РФ Анастасия Лозовик, в основном среди слушателей — представители застройщиков, строительных компаний и проектных институтов, а также студенты и банковские сотрудники. При этом в планах компании — запуск новых курсов, касающихся темы устойчивого развития, в том числе ориентированных и на другие возрастные группы. Также, по мнению Анны Веселовой, для популяризации повестки важно говорить о главных эффектах зеленого строительства — положительном влиянии на здоровье и комфорт людей. По ее мнению, убедить людей покупать квартиры в энергоэффективных домах, аргументируя это экономией на коммунальных платежах, в российских реалиях не получается. Для формирования устойчивого спроса на зеленое жилье важно освещать все аспекты повестки вместе — E (экологичность), S (социальность) и G (управление).

Застройщики подтверждают, что потребитель сегодня не склонен покупать квартиры в «коробках». Помимо жилой площади, ему важно наличие инфраструктуры, комфортной среды вокруг дома. Эти критерии также отражены в зеленом ГОСТ Р, в котором упор сделан на социальных аспектах, подчеркнула начальник отдела взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития Группы «Эталон» Мария Бевзюк. А руководитель службы заказчика ООО «Апсис Глоб» Олег Шваков добавляет, что застройщики должны предлагать продукт, максимально соответствующий ожиданиям потребителей. И поскольку недвижимость сейчас быстро морально устаревает, для девелоперов крайне важно придерживаться актуальных критериев национального стандарта, чтобы их дома оставались востребованными.

