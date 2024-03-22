Финансовые новости: Disaster recovery тестирование 30 марта 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

30 марта 2024 года состоится disaster recovery тестирование торговой и клиринговой системы Срочного рынка Московской биржи.

Цель тестирования – проверка алгоритмов работы Участников торгов и Московской биржи в ситуации, когда на Срочном рынке в связи с техническим сбоем происходит корректировка транзакций и/или сделок.

Ориентировочное расписание тестирования во вложении

Для участия в тестировании просьба до 17:00 MSK 28 марта 2024 года прислать заявку по адресу help@moex.com, в которой должны быть указаны:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Для срочного рынка:

• Брокер

• Логин и раздел, с которого будут производиться тесты

• IP адрес, с которого будет осуществляться доступ

Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.

Если необходимо протестировать измененную сделку по вашему участнику, то необходимо будет предупредить нас и активно генерировать сделки в указанный в расписании период времени.

Если участие в тестировании не планируется, просим вас отключить от торговых систем шлюзы и терминалы во избежание загрузки тестовых данных.

Обращаем ваше внимание, что в ходе тестирования могут наблюдаться перерывы в доступности вэб-систем биржи, включая сайт (www.moex.com), информационно-статистический сервер (iss.moex.com), FTP-сервер, сервис внебиржевой отчетности (ОТС).



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