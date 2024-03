Финансовые новости: Об исполнении срочных контрактов на акции ПАО “ГМК “Норильский никель” (GMKN)

Source: MIL-OSI Russian Language News

В связи с изменением эмитентом сроков предстоящего дробления обыкновенных акций ПАО “ГМК “Норильский никель” и изменением последнего торгового дня в стакане Т+1 с 02.04.2024 на 01.04.2024 (Об ограничении кодов расчетов по акциям обыкновенным ПАО “ГМК “Норильский никель” (GMKN) с 22 марта 2024 года), изменяются дата последнего дня заключения и дата исполнения фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПАО “ГМК “Норильский никель” и дата последнего дня заключения опционов на фьючерсные контракты на обыкновенные акции ПАО “ГМК “Норильский никель” :

Для фьючерсов GMKN-6.24 последний день заключения контракта – 29.03.2024, день исполнения контракта – 01.04.2024

Для маржируемых опционов на фьючерс GMKN-6.24 последний день заключения контракта – 28.03.2024

Обращаем внимание, что вышеуказанные даты являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению обыкновенных акций ПАО “ГМК “Норильский никель”.



+7 (495) 363-3232

