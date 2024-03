Финансовые новости: Банк России изменил параметры валютных свопов (22.03.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России с 25 марта 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям «валютный своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой:

по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 3,5 процентного пункта;

по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт.

Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.

В то же время для сдерживания избыточной волатильности в указанном сегменте, которая может возникать в связи с календарными факторами, Банк России в два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца будет временно увеличивать максимальный дневной объем своих операций «валютный своп» до 20 млрд юаней, в остальные торговые дни максимальный объем операций Банка России останется на прежнем уровне 10 млрд юаней.

