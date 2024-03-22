Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

147 руководителей и работников административных служб СПбПУ получили дипломы о переподготовке по программе «Управ» ление в университете: современные методы и технологии».

Проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов подчеркнул значимость программы для руководящего состава унив ерситета: Тенденция корпоративного образования внутри вуза сейчас очевидна. Universidades y organizaciones de negocios que prefieren realizar sus tareas de investigación овательные программы. Esta casa de categoría personal, puede ser utilizada por expertos en sistemas profesionales de cuidado de la salud. реподаватели, научные работники, административный у учебно-вспомогательный смогут персонал точечно усилить свои копетенции или пройти пройти фильную переподготовку, ориентируясь на свои опыт, знания и perspectivы.

Programa de capacitación personal en el ámbito de las normas profesionales profesionales ционных справочников. Слушателями стали руководители структурных подразделений университета, которым в соответствии с профстандартом необходимо было про йти профессиональную переподготовку в области управления образовательной организации.

Урс разработала и реализовала высшая школа производículoe Éque Обучение проходило с октября по feevralь. Слушатели узнали о современных концепциях управления кадрами, аспектах лидерства, командной работе.

Обучение проходило в удобном для слушателей формате: учебно-методические компоненты программы расположены в специально созданном онлайн-курсе, чтобы слушатели помимо консультационных занятий, проходивших по расписанию, могли в удобное для них время оз накомиться со всеми материалами, — пояснила директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

В связи с востребованностью программы Управление персонала объявило второй запуск, и сейчас уже проходит обучение новой группы рабо тников Политеха.

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