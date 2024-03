Татьяна Голикова провела заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект постановления Правительства «О межведомственных комиссиях субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», который определяет порядок создания и деятельности таких комиссий. Проект постановления направлен на снижение уровня теневой занятости в России, он также содержит нормы, которые будут способствовать повышению выявляемости нелегальной занятости на территории страны. Кроме того, Правительством установлены целевые показатели по выявлению теневой занятости в субъектах, на основе которых начиная с 2024 года будет производиться оценка эффективности работы соответствующих комиссий.

Члены комиссии рассмотрели также внесение изменений в правила допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре таких организаций, а также приостановления и прекращения соответствующей деятельности, утверждённые постановлением Правительства от 16 декабря 2021 года №2332. Представленные изменения позволят упростить подачу заявления о внесении изменений в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, а также сократить период его рассмотрения. В данном случае предложено разрешить подачу заявления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, не прилагая документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, – вся необходимая информация будет получена в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо из открытых источников.

На заседании было также предложено внести изменения в постановление Правительства от 16 декабря 2021 года №2333. Подготовленные изменения позволят упростить получение государственной услуги по аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и выдаче сертификата эксперта на право выполнения соответствующих работ. Так, подать заявление можно будет посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, предусмотрено сокращение сроков оказания данной государственной услуги, а также информирования заявителя об отказе в аттестации.

Также членам РТК были представлены результаты работы двух региональных трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений – Оренбургской области и Забайкальского края.

