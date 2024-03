СПбГАСУ стал лауреатом премии им. И. А. Гришманова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Диплом и почётный знак СПбГАСУ

Названы лауреаты премии им. И. А. Гришманова в области науки, техники и организации производства промышленности строительных материалов, конструкций и строительной индустрии. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет удостоился награды за пропаганду современных методов исследования, новейшей техники и технологии производства строительных материалов и конструкций.

В стенах университета проводят фундаментальные и прикладные исследования, направленные на повышение комфорта, безопасности и качества жизни, оказывают научно-технические услуги организациям реального сектора экономики, вовлекают в науку студентов, подготавливают научно-педагогические кадры в аспирантуре и докторантуре. Результаты этой работы представляются на конференциях различного уровня, в том числе организованных по инициативе органов исполнительной власти и организаций реального сектора экономики.

В центре внимания наших учёных, результаты работы которых оценены конкурсной комиссией по присуждению премии им. И. А. Гришманова Российской инженерной академии, – создание новых и совершенствование существующих строительных материалов и технологических процессов, использование попутных продуктов промышленности и местных сырьевых материалов, технологии модифицированных тяжёлых и лёгких бетонов, теплоизоляционных и огнестойких материалов и изделий.

Учёные СПбГАСУ разработали строительные композиты различной плотности и прочности и определили области их рационального использования, что послужило основой для промышленного производства изделий и конструкций различного назначения.

Наши исследователи первыми стали заниматься синтезом наноразмерных частиц и их использованием для получения высококачественных бетонов для зданий и сооружений различного назначения.

В СПбГАСУ предложили методы и средства прогнозирования и предотвращения образования и эмиссии аммиака из бетонных строительных конструкций. Получены патенты № 2552914 «Термоэмиссионный способ количественного определения аммиака в бетоне» и № 2496751 «Способ очистки жилых помещений от аммиака».

Здесь изучают материалы для реставрации архитектурного наследия, предотвращения коррозии бетонов, специальные бетоны и многие другие строительные материалы.

Премию им. И. А. Гришманова учредила Российская инженерная академия для поощрения специалистов, внесших существенный вклад в науку, технику, профессиональное образование, организацию производства строительных материалов и конструкций. Иван Александрович Гришманов (1906–1979) – выпускник Ленинградского института инженеров коммунального хозяйства (ЛИИКС, ныне СПбГАСУ), советский государственный и партийный деятель, министр промышленности строительных материалов СССР в 1965–1979 гг.

