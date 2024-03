Совет Федерации одобрил новые правила аттестации инструкторов-проводников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?овет Федерации одобрил проект Федерального закона о новых правилах аттестации инструкторов-проводников и порядка контроля за их деятельностью.

«Проект закона призван повысить прозрачность регулирования деятельности инструкторов-проводников. Документ устанавливает четкие условия аттестации лиц, оказывающих туристам услуги по сопровождению на опасных маршрутах, а также порядок контроля за их работой. Меры направлены в первую очередь на повышение безопасности граждан и качества туристических продуктов. Это актуально на фоне значительного роста популярности внутреннего туризма и, особенно, активных видов отдыха», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Согласно документу, аттестацию будут проводить организации, перечень которых определяет Правительство. В этот перечень, в первую очередь, включаются общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников. Для проведения аттестации могут привлекаться и иные организации, которые занимаются подготовкой инструкторов-проводников на территории регионов. Кроме того, в состав аттестационных комиссий будут включаться представители МЧС России. Эта мера исключает действующие правила, согласно которым аттестацию может проводить любое образовательное учреждение, имеющее программу повышения квалификации инструкторов-проводников.

Кроме того, Минэкономразвития России утвердит порядок отнесения маршрутов к категориям сложности. Это обяжет организации, планирующие выходы на сложные маршруты, провести их классификацию по сложности и определить основные параметры прохождения по ним. В настоящее время порядок определения сложности туристских маршрутов отсутствует.

Законопроект также предусматривает обязанность проводников уведомлять территориальные органы МЧС, органы регионального контроля и организации, которые их аттестовали, о том, что они выходят на маршрут, и о том, что они вернулись. Сегодня уведомительная система носит лишь рекомендательный характер.

Что касается контроля за проводниками и гидами, то этим будут заниматься региональные органы власти за исключением случаев, когда маршруты, по которым передвигаются такие проводники, проходят по особо охраняемым природным территориям. В последнем случае контролировать проводников и гидов будут те учреждения, которые сейчас следят использованием природных территорий по назначению. В настоящее время система контроля за деятельностью инструкторов-проводников отсутствует.

Переход на новые правила будет поэтапным. До 1 июля 2024 г. спортивные федерации в уведомительном порядке включат в свой список всех аттестованных ими ранее инструкторов-проводников, а также специалистов, предложенных российскими туроператорами.

До 1 октября 2026 г. эти проводники должны будут пройти полную аттестацию по новым правилам. Все инструкторы-проводники, желающие пройти аттестацию с 1 июля 2024 года, будут проходить ее по новым правилам.

«Развитие туризма в России продолжает требовать соответствующего и своевременного законодательного оформления. Принятый сегодня закон призван регулировать деятельность инструкторов-проводников и определить те виды туристических маршрутов, прохождение которых требует профессионального сопровождения. Закон также закрепляет механизм прохождения инструкторами-проводниками процедуры аттестации, необходимой для ведения этого вида деятельности. За прохождение аттестации будут отвечать спортивные федерации и иные организации, перечень которых устанавливается Правительством РФ. Принятый сегодня закон – это еще один шаг к созданию прозрачных и понятных правил, определяющих облик современной туристической отрасли в России. При этом надо понимать, что это далеко не финальная точка в регулировании работы этой части туротрасли. Мы намерены следить за правоприменительной практикой и готовы вносить необходимые изменения в законодательство так, чтобы принятый сегодня закон работал эффективно и для людей, и для участников туристической индустрии», – заявил председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Законопроект направлен, прежде всего, на повышение уровня безопасности туристов, которые проходят маршруты в сложных природных условиях. Мы должны быть уверены, что такие группы сопровождают опытные инструкторы-проводники, готовые в том числе к экстремальным ситуациям. Они должны пройти серьезную подготовку и аттестацию, ведь от их действий зависит жизнь и здоровье людей. Согласно законопроекту, вопросами подготовки будут заниматься специализированные организации, которые имеют богатейший опыт в этой сфере. Перечень таких организаций будет утверждать Правительство. Важная новелла – это создание системы регионального контроля за инструкторами-проводниками. Она позволит бороться с нарушителями, которые выходят с группами туристов без соответствующей подготовки и аттестации. Сегодня такая система отсутствует – это значительный законодательный пробел. Его устранение позволит навести порядок в этой сфере», – отметил заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Мохмад Ахмадов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI