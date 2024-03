Снимайте науку для международного фотоконкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческое научное общество Московского Политеха приглашает студентов Государственного университета управления принять участие в международном фотоконкурсе «Наука в фотографиях».

Фотоконкурс приурочен к 12 апреля, Дню авиации и космонавтики. День авиации и космонавтики является важным праздником, который отмечает достижения человечества в освоении воздушного и космического пространства. Он служит напоминанием о мужестве и самоотверженности космонавтов и авиаторов, а также о важности научных исследований и технологических инноваций в этих областях и науки в целом.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

– «Люди в науке» на конкурс принимаются качественные фотографии. В этой номинации исследователи, ученые– главные действующие лица, во время проведения экспериментов, опытно-конструкторских работ и т.д.;

– «Микро и макро» на конкурс принимаются работы в виде изображений, полученных при помощи микроскопа;

– «Серии» на конкурс принимаются работы в количестве от 2 до 10 изображений, которые объединены единой темой проекта, научного исследования, экспериментальной работой и т.д.;

– «Наука вокруг нас» на конкурс принимаются авторские фотоработы, раскрывающие тему биологической науки: отдельные организмы, животные, растения, подводный мир, природные явления и т.д.;

– «Космос» на конкурс принимаются авторские фотоработы, связанные с космонавтикой и астрономией;

– «Индустриальная фотография» на конкурс принимаются индустриальные пейзажи, интерьеры и экстерьеры промышленных объектов, групповые портреты, выполненные на территории этих объектов, производственные процессы.

Конкурс проводится с 5 марта по 29 марта 2024 года.

Для участия в Конкурсе необходимо выслать конкурсную работу на адрес электронной почты student.science@mospolytech.ru. Работа должна быть подписана (ФИО, страна, город, вуз, факультет/институт/филиал, курс, номер группы). При отправке файла по электронной почте, необходимо указать номинацию, в которую подается фоторабота. Фотография или серия должна иметь название и быть дополнена коротким сопроводительным текстом, поясняющим выбранную тему, описывающим изображение. Работа предоставляется на электронную почту в виде архивного файла (архива) (zip, rar), названного по фамилии автора (IVANOV.zip), название и комментарий к фото должен быть сделан в самом письме.

Прием работ осуществляется до 25 марта 2024 года включительно.

