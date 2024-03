Россия и Сербия обсудили сотрудничество в сфере торговли, транспорта и промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны комитет возглавляет министр экономического развития России Максим Решетников, с сербской – первый заместитель Председателя Правительства, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки в сфере энергетики, промышленности и транспорта.

«Россию и Сербию исторически связывают крепкие дружеские отношения. Даже в новых реалиях, несмотря на непростую международную обстановку, наши страны поддерживают двусторонние контакты, – отметил Максим Решетников. – Мы высоко ценим, что Сербия продолжает выстраивать диалог с Россией, исходя из национальных интересов и родственных связей между народами наших стран».

Российский министр выразил надежду на то, что с приходом нового состава Правительства и органов государственной власти Сербии конструктивный диалог между Москвой и Белградом сохранится. «Это в интересах населения, бизнеса и экономик наших стран», – подчеркнул Максим Решетников.

В свою очередь Ивица Дачич отметил: «Россия является не только самым важным политическим, но и экономическим партнером. Российская Федерация занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров Сербии. И перед нами стоит много задач в сфере экономического сотрудничества. Уверен, совместными усилиями мы найдем подходящие решения».

