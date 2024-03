Российские компании представили свои стартап-проекты странам ШОС

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Нью-Дели состоялся IV Форум стартапов ШОС. От России в нём приняли участие представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России, Агентства инноваций города Москвы, а также одного из российских агентств, предоставляющих услуги по акселерации и скаутингу стартапов.

Агентство инноваций города Москвы и Фонд Сколково помогли организаторам осуществить отбор российских проектов для участия в трехдневной программе форума. В число компаний-финалистов вошли семь технологических компаний из России, заявивших о своем интересе в масштабировании своего продукта и выходе на индийский рынок.

На пленарной сессии Форума стартапов ШОС к делегатам из России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Ирана обратились совместный секретарь Департамента по развитию промышленности и внутренней торговли Индии Шри Санджив, совместный секретарь отдела ШОС Министерства иностранных дел Ананд Пракаш, заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Каин и секретарь Департамента по развитию промышленности и внутренней торговли Министерства торговли и промышленности Раджеш Кумар Сингх.

В своих выступлениях официальные лица подтвердили приверженность «шанхайскому духу», а также готовность мультиплицировать позитивный опыт Индии на региональном пространстве – будь то создание межстрановых «кооперационных мостиков», запуск единой платформы для коммуникации всех участников технологической цепочки или запуск региональной системы ранжирования стартапов, на основе которой формируется предложение по мерам поддержки технологических компаний.

Официальная часть программы форума завершилась презентацией механизма выделения стартапам финансирования на посевной стадии от государственного хаба Startup India. Индийская сторона подчеркнула роль инкубаторов в данном процессе и позитивную динамику в патентной активности, занятости и привлечении внешнего финансирования за счет существующей схемы поддержки стартапов.

Отдельное внимание участники уделили поддержке женщин-фаундеров, на которых приходится до 50% компаний, получающих поддержку государства на подтверждение научной гипотезы, разработку прототипа, пилотное тестирование и выход на первые продажи.

По словам заместителя директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества Евгении Дрожащих, России интересен опыт Индии – третьей крупнейшей стартап-экосистемы в мире.

«В настоящее время Россия активно реализует федеральный проект «Взлет – от стартапа до IPO», – отметила она. – Правительство разработало и продолжает совершенствовать целый комплекс мер поддержки по расширению каналов нетворкинга малых технологических компаний с инвесторами и индустриальными партнерами, по обеспечению доступности акселерационных и иных нефинансовых мер, а также по раскрытию экспортного потенциала МТК. При этом России чрезвычайно важно изучить опыт Индии по взращиванию более чем 120 тысяч стартапов и выведению высокотехнологичных компаний в клуб единорогов».

Участие российской делегации в стартап-выставке вызвало у индийских партнеров повышенный интерес. Среди первых к российскому павильону подошел шерпа Индии в Группе двадцати Амитабх Кант, подчеркнувший важность инновационного сотрудничества, коммерциализации и трансфера технологий в преодолении текущих экономических вызовов. Ряд контактов «на полях» завершился приглашением членов российской делегации на переговоры в узком составе с перспективой выхода на двусторонние договоренности и соглашения о намерениях.

Демонстрация российских продуктов перед членами Ассоциации индийских Торгово-промышленных палат завершилась обоюдным решением о повторной встрече для более адресного подбора корпоративных партнеров. На встрече с представителями Торгового представительства России в Индии российские компании-стартаперы обсудили дальнейшие шаги по налаживанию бизнес-контактов с индийской стороной.

«Москва активно укрепляет связи с международным сообществом в области развития технологического бизнеса, – рассказала заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Анна Чунина. – В рамках Четвертого Форума стартапов ШОС мы провели ряд продуктивных деловых встреч с коллегами из Индии, Ирана, Узбекистана и других стран-партнеров. Мы поделились практиками работы с технологическими компаниями, изучили особенности развития стартапов и меры поддержки других стран, получили ценный опыт в области развития инновационного бизнеса. Для нас очень важно, что стартапы – участники программ Агентства высоко оцениваются на международном рынке. Мы будем продолжать работать в этом направлении в будущем».

В число компаний, выбранных для финального участия в форуме, вошел разработчик и производитель высокотехнологичных протезов «Моторика», ранее номинированный Минэкономразвития России для участия в Альянсе цифровых инноваций «Группы двадцати» в Бангалоре и признанный одним из лучших по направлению HealthTech.

«Мы очень активно используем все возможности по развитию международного присутствия с помощью мер поддержки различных государственных органов и фондов. Радует, что таких мер с каждым днем становится всё больше, – подчеркнула директор по международному развитию «Моторика» Марина Фадеева. – Участие в выставках и стартап-челенджах помогает быстро погрузиться в контекст рынков и возможностей привлечения инвестиций. Начиная с прошлого года, мы принимаем участие во всех крупнейших международных стартап-митапах».

Второй номинированной в кластер «технологии в области здравоохранения» компанией стала компания «SportDots», производящая инновационную спортивную экипировку и ортопедические изделия нового поколения. Компания стала финалистом технологического конкурса спортивных технологий Агентства инноваций Москвы.

«Мы были приятно удивлены повышенным вниманием к нашей технологии со стороны посетителей выставки стартапов в Индии. Индийский рынок быстро развивается в секторе спорта и медицины, и по объему представляется нам очень перспективным, – поделился впечатлениями генеральный директор «SportDots» Кирилл Орлов. – Мы были рады получить большое количество полезных контактов. И приступили к поиску партнеров, которые будут представлять нашу компанию в Индии. Мы были рады принять участие в бизнес-миссии в составе российской делегации и считаем, что трехдневная поездка была крайне плодотворной».

«Наша компания давно присматривается к индийскому рынку, поэтому приглашение принять участие в форуме стартапов ШОС восприняли с большим энтузиазмом, – рассказал Залим Настаев, коммерческий директор компании «ВИРОТЕХ», которая производит инновационные износостойкие аспирационные системы, а также строит мусоросжигающие заводы с многоступенчатой системой очистки, обеспечивающей при сжигании минимальные выбросы в окружающую среду. – В результате участия мы смогли продемонстрировать свою продукцию широкой аудитории посетителей выставки, а также изучить особенности индийского стартап-сообщества. Мы получили гораздо более четкое понимание о том, как выходить на сложный, но привлекательный индийский рынок. Огромная благодарность Минэкономразвития России за возможность поучаствовать в этом мероприятии вместе с группой единомышленников в составе делегации».

Для Владимира Брусило, заместителя генерального директора компании «АГМ Системы», занимающейся разработкой и интеграцией лазерных средств систем мобильного и авиационного применения, форум стал уникальной площадкой для обмена опытом, налаживания контактов и развития бизнес-связей.

«Благодаря участию в форуме, наша компания получила уникальную возможность представить наши инновационные разработки широкому кругу потенциальных партнеров и инвесторов. – отметил он. – Мы смогли лично пообщаться с представителями ведущих индийских стартапов, крупных компаний и представителями власти, обсудить возможности сотрудничества и рассмотреть перспективные направления для совместной работы».

Форум стартапов в Нью-Дели, по его словам, в этом году отличался насыщенной программой, состоящей из образовательных сессий, панельных дискуссий и сетевых мероприятий. Компания оценила высокий уровень организации и возможность получать актуальную информацию о трендах и вызовах, стоящих перед стартап-сообществом в Индии и во всем мире.

«Участие в таких мероприятиях является стратегически важным для развития нашего бизнеса и расширения географии наших проектов, – подчеркнул Владимир Брусило. – Уверены, что знания и контакты, полученные в ходе бизнес-миссии, помогут нам в реализации новых международных проектов и будут способствовать укреплению позиций российских технологических компаний на мировом рынке».

Андрею Рыжову, заместителю генерального директора ООО «Научные развлечения» – компании, создавшей уникальную цифровую лабораторию для обучения детей основам физики в интерактивной форме, которая сейчас пилотируется в московской школе благодаря Программе пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы, – форум показался невероятно продуктивным. «Наша компания нацелена на выход на рынок Индии, поэтому мы были рады поучаствовать в мероприятиях, проводимых под эгидой ШОС, – отметил он. – Мы благодарим Министерство экономического развития России и Агентство инноваций города Москвы за уникальную возможность принять участие в столь масштабном мероприятии».

«Форум позволил оценить перспективы развития ИТ-бизнеса в Индии, – подчеркнул Роман Павленко, руководитель отдела продаж ИТ-компании «ФИШМАН», которая предлагает систему повышения осведомленности пользователей и выработку необходимых навыков у сотрудников противостоять кибератакам. – Мы собрали достаточно полную информацию о специфике ведения бизнеса. Удалось пообщаться с потенциальными партнерами и заказчиками, а также найти студентов, проявивших желание трудоустроиться в компании».

