Проект по созданию нового Вологодского молочного бренда победил на Всероссийском конкурсе «Менеджер года»

Впервые на федеральном уровне среди выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации состоялся конкурс «Менеджер года». Из 60 проектов победители были определены в номинациях «Бизнес-проект» и «Некоммерческий проект».

«По данным наших партнеров – платформы HeadHunter, ежемесячно открыто 15 тысяч вакансий на позиции высшего и среднего менеджмента, что составляет 1% от общего числа всех вакансий в стране. В Москве доля вакансий топ-менеджеров выше – 2% и в среднем открыто по 4 тысяч предложений работы. Именно от этих специалистов зависит эффективность и развитие компаний. Для подготовки управленцев мы и реализуем Президентскую программу. Она включает в себя практико- и проект-ориентированные подходы, а также стажировки, позволяющие развивать бизнес-кооперации и международное сотрудничество. В этом году мы дополнили программу поиском и популяризацией лучших управленческих практик», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, курирующая реализацию программы.

На конкурс «Менеджер года» поступило 60 проектов. Из них к очному участию было допущено 13. После защиты были отобраны трое победителей в номинации «Бизнес-проект» и один в номинации «Некоммерческий проект».

В экспертное жюри конкурса вошли представители Минэкономразвития России, Государственного университета управления, «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и союза ассоциаций выпускников Президентской программы.

«Был получен большой отклик от выпускников Президентской программы из различных регионов России. Хочется поблагодарить участников за их желание выступить и, конечно, за реализацию таких значимых для регионов России проектов, ориентированных на импортозамещение, продовольственную безопасность, бережливое производство и другие актуальные направления», — отметил в директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр» Алексей Бункин, выступающего оператором программы и конкурса.

Первое место в номинации «Бизнес-проект» занял Антон Ночевка с проектом по модернизации производства и созданию нового Вологодского молочного бренда. На втором месте – Артур Холдоенко из Ленинградской области. Он развивает проект по созданию собственного прародительского стада, позволяя получить независимость от импорта цыплят. Третий проект посвящен эффективному использованию вторичных ресурсов. Идею продавать отходы, имеющие спрос на рынке, вместо их утилизации реализует Тимур Ульмаскулов из Республики Татарстан. В номинации «Некоммерческий проект» победила Елена Черчинцева из Саратовской области с проектом по организации центра паллиативной помощи.

В 2023 году Президентскую программу прошли 1827 специалистов. Обучение проводилось на базе 79 образовательных организаций по 140 программам.

