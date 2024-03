Приглашаем обсудить роль местного самоуправления

Source: MIL-OSI Russian Language News

17-19 апреля 2024 года в ГУУ состоится IХ Международная научно-практическая конференция «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе».

Мероприятие проводится в рамках празднования 105-летия Государственного университета управления.

В рамках Конференции 17 апреля с 11:00 до 13:00 состоится Пленарное заседание, а с 14:00 до 17:00 работа продолжится по тематическим секциям.

Секция 1. «Местное самоуправление: актуальные вопросы и перспективы развития»

Секция 2. «Теория и практика публичного управления в федеративном государстве»

Секция 3. «Социально-экономическое развитие и инвестиционный потенциал территорий»

Секция 4. «Умные технологии и устойчивое развитие территорий»

Секция 5. «Направления развития институтов государственной и муниципальной службы в России»

Секция 6. «Организация публичной власти в России в политико-культурном измерении: исторические традиции и современные тенденции»

Секция 7. «Цифровая трансформация управления: проблемы правового регулирования и защиты прав граждан и юридических лиц»

Секция 8. «Государство и местное самоуправление в отечественной и всеобщей истории»

18 апреля 2024 года пройдут Конкурс студенческих научных работ «Проектное управление развитием территорий» и Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края».

19 апреля 2024 года в рамках Конференции состоятся заседания секций молодых ученых.

К участию в мероприятиях приглашаются представители органов государственной власти и местного самоуправления, преподаватели и студенты вузов, представители общественных организаций. К публикации принимаются не более 2-х работ от одного участника. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и переданы для размещения в РИНЦ. Участие в конференции бесплатное.

Конференция пройдет в очном формате с применением современных дистанционных технологий.

Для участия необходимо до 12:00 мск 14 апреля 2024 года включительно пройти регистрацию, а также по желанию предоставить тезисы доклада в одном экземпляре в электронном виде в формате MS Word. Название файла с тезисами должно содержать фамилию всех авторов и название самих тезисов. Требования к оформлению смотрите в информационном письме.

Тезисы без прохождения регистрации отклоняются.

Адрес электронной почты для направления тезисов докладов: mb_polyakov@guu.ru

Подробная информация о мероприятии на официальном сайте Конференции.

