Приглашаем на Молодёжный день ПМЭФ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем желающих принять участие в Международном молодёжном экономическом форуме, который состоится 8 июня 2024 года в северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ-2024».

Форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса, являющееся эффективным инструментом для обсуждения, поиска ответов и решений актуальных вопросов в самых разнообразных сферах. Интерес представителей бизнес-сообществ, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов к Форуму увеличивается с каждым годом, как и география его участников.

К участию в Молодёжном дне приглашаются студенты, молодые предприниматели, специалисты, представители общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

Всем кандидатам необходимо пройти регистрацию на IT платформе «Росмолодежь.Бизнес» и подать заявку на участие в Молодёжном дне в личном кабинете в разделе «Мероприятия» до 23:59 по московскому времени 14 апреля 2024 года. Также всем кандидатам необходимо зарегистрироваться на Молодёжный день на официальном сайте Фонда «Росконгресс» до той же даты.

Молодёжный день состоится 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» (Петербургское ш., д. 64/1).

Организаторы мероприятия Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Фондом «Росконгресс».

