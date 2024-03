Правительство утвердило правила проведения пилотного проекта по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Решение принято по поручению Президента.

Документ Постановление от 21 марта 2024 года №348

С 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект, цель которого – создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Постановление, утверждающее правила реализации такого проекта, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В рамках «пилота», который будет идти до конца 2029 года, планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей по этим программам. Разработчиком программ обучения станет Университет Национальной технологической инициативы 2035, на базе которого и будет идти пилотный проект.

Соавторами новых программ станут эксперты ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» и сотрудники АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Методическую поддержку «пилоту» окажут Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг. По окончании обучения слушатели будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения Президента. Перечень поручений, касающихся вопросов развития беспилотных авиационных систем, был утверждён главой государства в декабре 2022 года.

