Построй успешную карьеру с Политехом

21 марта в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» состоялось торжественное открытие Молодёжного карьерного форума. Стендовая выставка, деловые активности, экспресс-собеседования, мастер-классы и полезные эфиры — такую насыщенную программу подготовили студентам Политеха 49 крупнейших работодателей. Мероприятие организовано Отделом развития карьеры СПбПУ.

Форум открыла проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова, которая поблагодарила представителей компаний за участие.

Наши партнёры активно включаются в образовательный процесс, часть занятий ведётся на предприятиях, благодаря чему решаются задачи по трудоустройству. На площадке встречаются те, кого мы учим, те, кто учит, и те, для кого мы учим. Работодатели могут увидеть, на что студенты способны здесь и сейчас, а для учащихся это возможность найти компанию своей мечты , — отметила Людмила Владимировна.

Менеджер проектов АО «Силовые машины» Александра Григорьева в выступлении рассказала о многолетнем партнёрстве компании и Политехнического университета.

В Политехе действует Студенческое конструкторское бюро “Силовые машины”, в котором учащиеся и сотрудники вуза совместно с нашими специалистами работают над проектами. В этом году стартовал образовательный проект “Траектория СМ”, в рамках которого наши эксперты читают для студентов лекции. Наша компания делает ставку на молодые кадры. Студенты и выпускники вашего вуза всегда показывают высокий уровень знаний в разных сферах , — подчеркнула Александра Григорьева.

Подробнее о программе форума рассказала заведующая сектором содействия трудоустройства СПбПУ Эльвира Туктамышева. Так, мероприятие традиционно проводилось в смешанном формате: очно — выставка работодателей и деловые активности, а также карьерный онлайн-марафон. Кроме этого, всех участников в конце дня ждал бинго-розыгрыш призов от партнёров.

Представители российских и международных компаний тщательно подготовились к знакомству со студентами: все точки были ярко оформлены, проводились интерактивные игры, дарились призы. Работодатели доступно и информативно рассказывали студентам и выпускникам о вакансиях, местах практик и стажировках, отвечали на любые вопросы.

Среди постоянных участников карьерных мероприятий Политеха — Научно-Технический Центр «Газпром нефти», «Сбер», «ВТБ», компания «Шлюмберже», ТГК-1, Группа компаний Б-1, Группа «Совкомбанк», «НИЦ Курчатовской институт — ПИЯФ» и др. Много лет участвует в форуме компания «Северсталь». Представители предложили студентам решить инженерные задачи, чтобы ребята имели представление о том, какая работа будет ждать их в компании.

На этот раз мы впервые привезли сладкие угощения — шоколад. А так как мы металлурги, то мы говорим всем, что шоколад сделан в доменной печи и обёрнут в высоколегированную сталь. Среди подарков есть фонарики, которые освещают карьерный путь студента, картхолдеры, наклейки. Ещё мы демонстрируем образцы нашей продукции, например, биметалл , — рассказала менеджер по взаимодействию с вузами «Северстали» Екатерина Тарасова.

Специалисты «РЭС Инжиниринг» привлекали внимание студентов брендированными пончиками и арматурой с электроприводом в сборе, а также викториной, посвящённой атомной энергетике и работе атомных станций.

Мы угощаем гостей нашего стенда пончиками, потому что, как известно, студенты всегда голодные, все мы помним эту “боль”. Я сама недавно окончила вуз, кстати, Институт прикладной математики и механики в Политехе. Наконец снова вернулась в родной университет — это такая ностальгия! — поделилась впечатлениями инженер-расчётчик Светлана Колесова.

Плотно сотрудничает с Политехом и «Автозавод Санкт-Петербург». Координатор по контенту внутренних коммуникаций Наталья Банникова рассказала, что студенты проходят практику, устраиваются на работу. Для форума специалисты подготовили стенд, который имитирует различные неполадки в электрической цепи, студенты с интересом их искали.

Традиционно на нескольких точках была представлена госкорпорация «Росатом». Сотрудники подробно презентовали свои компании, подготовили студентам интерактивы, онлайн-викторины, анкеты, подарки.

Север — край суровый, но привлекательный. Он удобен в транспортном плане: всего полтора часа на самолёте, манит природой, климатом. И работники имеют определённые бонусы. Приятно, что политехники проявили большой интерес к нашей компании , — поделился инженер-электроник отдела радиационной безопасности Кольской атомной электростанции Анатолий Носков.

А вот специалисты «Уральского завода гражданской авиации» уверены, что самое привлекательное направление — это авиация.

Работать с такой техникой, с небом — это классно, интересно. Мы ждём ваших студентов на практику в Екатеринбурге. Также в апреле мы проводим инженерный чемпионат, который будет интересен учащимся разных направлений , — специалист по подбору персонала рассказала Александра Подзорова.

На карьерном форуме проектное бюро «Луч» искало архитекторов, инженеров, конструкторов, «Герофарм» предлагал студентам разных направлений оплачиваемую стажировку, особенно учащимся Института биомедицинских систем и биотехнологий. Спустя несколько лет на форум Политеха вернулась компания P&G, впервые очно присутствовала «Северная компания». Второй раз участвует «ИЗ-Картэкс им. П. Г. Коробкова» — их стенд украшала модель карьерного экскаватора ЭКГ, настоящий размер которого почти с пятиэтажный дом.

Нам очень понравились результаты форума в прошлом году, мы поработали со многими студентами Политеха. Это грамотные, вдохновлённые ребята. Хотим привлечь ещё больше политехников на практику, стажировку, подработку. Нам нужны студенты Институт машиностроения, материалов и транспорта, экономисты и другие специалисты , — рассказала начальник отдела привлечения персонала Юлия Булгакова.

Были представлены и новые партнёры. Например, компания «Русская механика» из Рыбинска, которая разрабатывает, производит, реализует снегоходы и квадроциклы, является лидером на российском рынке. На форум РМ привезла снегоход «Frontier 1000» и квадроцикл РМ 800 Т. Конечно, они стали объектами для студенческих фотосессий. Инженер-конструктор АО «Русская механика» Ярослав Пуказов — выпускник ИММиТ 2020 года.

Вместе с соседом по комнате в общежитии мы вернулись в Рыбинск, чтобы развивать родной город. Наша компания сотрудничает с Инжиниринговым центром “Центр компьютерного инжиниринга” (CompMechLab®) СПбПУ. На форуме мы ищем людей с горящими глазами, кто приехал бы к нам создавать технику , — сообщил Ярослав.

Впервые участвует в форуме и производитель мебели «Предприятие Гальваник». Компания нуждается в инженерах, конструкторах, технологах, поэтому им так нужны студенты и выпускники Политеха. Специалист отдела кадров Ксения Михайлова — тоже политехник, в 2011 году окончила Институт военно-технического образования и безопасности. Она давно не была в родном вузе и очень обрадовалась участию компании в карьерном форуме.

Активности проходили в разных форматах: от деловых бесед до мастер-классов, они были посвящены карьере, образованию, госслужбе. Сотрудники «Петербургского тракторного завода» провели беседу на тему «От машиностроения до IT: кто решает производственные задачи». Специалисты Arman Engineering рассказали, как эффективно «упаковать» свои преимущества для работодателя и как развивать эмоциональный интеллект в быстро меняющемся мире. Эксперты «Сибур» дали советы, как построить карьеру в научном подразделении. Представители VK Education прочитали лекции «Путь от студента ОЦ VK в Политехе до Android-разработчика в Одноклассниках».

В группе ВК Отдела развития карьеры СПбПУ прошёл онлайн-марафон, в котором сотрудники компаний-работодателей дали советы, как пройти стажировки и трудоустроиться.

