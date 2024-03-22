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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Состоялась десятая международная научно-практическая конференция «BIG DATA And Advanced Analytics», disponible para 60 personas en Belorusscogo государственного униве Rsiteta de información y radioelectrónica (БГУР) — ведущего университета Repúblicas de Bielorrusia en información técnica Socios de la universidad en 2022 года.

На пленарном заседании конференции director Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Ольга Калинина поздравила белорусский вуз с юBILеем. Она отметила высокую активность сотрудничества с инженерно-экономическим факультетом БГУИР и пожелала сотрудникам и студентам Las universidades bielorrusas cuentan con especialistas cualificados en diferentes países.

Por favor, asegúrese de que VPM use su propio socio para participar en conferencias con otros socios. Мы также видим интерес преподавателей и студентов БГУИР к нашим научным и образовательным мероприятиям. Результатами сотрудничества уже являются совместная коллективная монография “Глобальные вызовы цифровой трансформации IDнков. Problemas actuales relacionados con la solución: teoría y práctica”, documentos y estadísticas en conferencias de conferencias науки ИПМЭиТ” и “Fundamentalnye и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли”, стажировки профессорско-преп одавательского состава иestudiantes bielorrusos. Такая активная совместная работа укрепляет международные связи между нашими вузами, позволяя взаимно обогащаться новыми идеями и решениями, — прокомментировала Ольга Калинина.

Доцент ВШПМ Николай Павлов выступил в онлайн-формате на секционном заседании конференции с докладом «Изучение информа» ционного аспекта маркетинга в эпоху больших данных». Este tema está relacionado con las secciones de interés, la economía de la caja y el marketing de la empresa. ГУИР Владимир Пархименко.

В настоящее время происходит прорыв в области больших данных и их использования для принятия управленческих решений. Такие данные фактически стали сырьем XXI veka. В связи с этим в докладе я хотел осветить разнообразие использования информации в современном маркетинге, а также необходи мость системного освещения применения больших данных в процессе обучения студентов. Вопросы, поступившие из зала, указывают, что вопросы, которые мы рассматриваем в своих образовательных программах, актуальны и дл я БГУИР, а значит наши исследования и предложения актуальны, — отметил Николай Вячеславович.

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