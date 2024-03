Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21 марта в Центре информационных технологий ГУУ прошла общеотраслевая стратегическая сессия Российского Союза Туриндустрии (РСТ) «Образование и подготовка кадров».

Открыли встречу приветственным словом руководитель Комитета по развитию системы подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства РСТ Кирилл Кружалин и Председатель экспертного совета РСТ Николай Литаренко. Они отметили особую важность развития российской туристической отрасли в сегодняшней геополитической обстановке, а также необходимость подготовки клиентоориентированных и добросовестных сотрудников.

Ректор ГУУ Владимир Строев поприветствовал собравшихся в стенах вуза представителей туристической отрасли и выразил уверенность в плодотворной работе.

«Сегодня тема подготовки кадров для туристической отрасли является как никогда актуальной. В нашем университете целый Институт занимается подготовкой специалистов этого направления. Можно сказать, что сервис и туризм – это еще одна грань ГУУ. Мы умеем принимать гостей, у нас регулярно проходят масштабные мероприятия, в том числе всероссийского значения. Поэтому уверен, что работа буде эффективной, мы обсудим назревшие вопросы и найдем пути их решения», – отметил Владимир Витальевич.

Директор Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексей Чудновский рассказал об особенностях туристической отрасли в наши дни.

«Важную роль играет рост спроса на наши курорты как за счет развития внутреннего туризма, так и за счет увеличения въездного туризма. Это ведет к большему спросу на кадры для отрасли, их подготовку по современным стандартам. Нужно возвращаться к хорошо отработанным старым системам по работе с въездным туризмом», – заметил Алексей Данилович.

Также с приветственным словом к экспертному сообществу обратились заместитель руководителя секретариата комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Александр Павлов, советник Министра экономического развития РФ Христофор Константиниди, вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По видеоконференцсвязи перед участниками встречи выступили президент РСТ Илья Уманский, руководитель центра компетенций в сфере туризма Роскачество Александра Куделя, Директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Владимир Трач, почетный президент РСТ, сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере туризма при Правительстве РФ, председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнес-сообщества, экспертов, власти и организаций, чья деятельность связана с туризмом или подготовкой кадров для отрасли.

На встрече обсудили такие вопросы, как повышение престижа профессий в сфере туризма, разработка профориентационных образовательных проектов для школьников, трансформация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма на основе мониторинга кадровой потребности и прогнозирования спроса, состояние и актуализация профессиональных стандартов, разработка и внедрение отраслевой рамка квалификаций.

В завершении встречи экспертами было принято решение о подготовке предложений по разработке и внедрению образовательных программ, отвечающих актуальным требованиям туристического рынка, с участием представителей бизнеса.

Репортаж с заседания

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI