Первые пострадавшие в «Крокус Сити холл» доставлены в медицинские учреждения Москвы

Пострадавших при нападении на здание «Крокус Сити холл» начали доставлять в медицинские учреждения Москвы. Оказание помощи раненым взял на личный контроль Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

На месте ЧС работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

Для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы, федеральных центров.

