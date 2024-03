Открыта вакансия на пост посла русского языка в мире

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления приглашает своих студентов и сотрудников принять участие в Международной волонтёрской программе «Послы русского языка в мире».

Программа инициирована Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Её цель – популяризация русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие и укрепление партнёрских связей межвузовского и международного характера, пропаганда культурных ценностей и организация диалога культур.

Программа предусматривает возможности для стажировок студентов и аспирантов в формате образовательно-просветительских экспедиций в России и за рубежом. Перед направлением в образовательно-просветительские экспедиции волонтёры проходят серьёзный конкурсный отбор и основательную подготовку.

Программа реализуется с 2015 года. За это время более 50 тысяч школьников и студентов из России и других стран мира приняли участие в просветительских мероприятиях послов русского языка. Было прислано более 6500 заявок на участие из 187 вузов.

Стать послами русского языка в мире могут студенты аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет.

С 13 марта до 13 мая проходит заочный этап конкурсного отбора новых волонтёров в программу. Финалисты будут приглашены на очный этап, который состоится в рамках крупного федерального форума. Успейте подать заявку.

Чтобы стать послом русского языка необходимо грамотно заполнить специальную форму заявки.

Подробности на сайте программы.

