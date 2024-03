Минэкономразвития: Россия готова к запуску совместных проектов с Африкой в области низкоэмиссионных энергетических технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

?оссию и страны Африки объединяет осознанный подход к вопросам энергетического перехода и борьбы с изменением климата в контексте устойчивого развития. Мы выступаем за равноправное партнерство в решении энергетических задач и достижении климатических целей.

Об этом заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в ходе выступления на конференции Kept – «Энергетика Африки: вызовы и перспективы российско-африканского сотрудничества».

Сегодня африканский континент проходит этап первичной электрификации. Более 600 миллионов человек в странах Африки не имеют доступа к электроэнергии. Перед регионом стоит задача масштабной электрификации и индустриализации для экономического развития и повышения уровня жизни.

Обеспечение стабильного доступа стран Африки к энергоресурсам, по словам Никиты Кондратьева, имеет две стороны медали. С одной стороны – станет залогом устойчивого экономического роста и благополучия населения, а с другой – приведет к увеличению выбросов парниковых газов. Россия, по его словам, важную роль в энергопереходе отводит природному газу как переходному топливу и придерживается позиции о том, что каждое государство имеет право самостоятельно определять свой путь энергетического перехода, исходя из национальных приоритетов.

«Российские компании уже давно зарекомендовали себя в качестве надежных торгово-экономических и инвестиционных партнеров африканских стран , – подчеркнул Никита Кондратьев. – Наша страна считает важным оказывать поддержку африканским партнерам в обеспечении энергетической безопасности. Готовы продолжать реализацию совместных проектов, в первую очередь в сфере низкоэмиссионной энергетики».

Доступность передовых низкоэмиссионных технологий, по его словам, – залог эффективной борьбы с изменением климата без ущерба для экономики и населения. Огромный потенциал для сокращения выбросов имеют технологии в области атомной и гидроэнергетики. Россия – один из лидеров в этих областях.

«Минэкономразвития России готово оказывать поддержку российскому бизнесу по выходу на рынки африканских стран, содействовать развитию многостороннего диалога по вопросам энергоперехода и борьбы с изменением климата, – отметил директор департамента. – В прошлом году Африканский союз присоединился к «Группе двадцати», а в этом году Эфиопия и Египет стали полноправными членами БРИКС. Уверен, что вместе мы сможем эффективней отстаивать наши интересы в области климата и энергетики на международной арене».

В конференции, посвященной вопросам реализации справедливого энергоперехода в странах Восточной и Южной Африки, особенностям реализации энергетических проектов в регионе, а также перспективам и возможностям для российских инвесторов, приняли участие представители российских ведомств, группы РЭЦ и крупных энергетических компаний, а также представители африканского бизнеса и посольств стран Африки.

