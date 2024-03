Минэкономразвития: поглощающая способность российских лесов поможет достичь углеродной нейтральности

Source: MIL-OSI Russian Language News

?тратегия низкоуглеродного развития до 2050 года закладывает сбалансированную программу снижения антропогенного воздействия на климат, которая предусматривает максимальное использование поглощающей способности лесов вместе с сокращением выбросов. Об этом рассказала на пресс-конференции «Роль лесов в регулировании климата» Ирина Петрунина, директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития. Мероприятие было приурочено к Международному дню лесов.

В рамках реализации климатической политики Россия уделяет особое внимание поглощающей способности лесов. 20% мировых лесных ресурсов находятся на территории России и являются национальным климатическим активом. Наряду с поглощением выбросов парниковых газов леса способствуют получению адаптационных эффектов, сохранению биоразнообразия и предотвращают деградацию земель.

«Для корректной оценки баланса парниковых газов необходим детальный расчет возможности их поглощения российскими лесами. В 2022 году был запущен проект государственного значения «Российская система климатического мониторинга», которую курирует Минэкономразвития России. Основная фундаментальная задача проекта — создать российскую модель глобального климата, прикладная задача – анализ и прогнозирование воздействия изменения климата на экономику. Результаты проекта позволят в том числе получить объективные данные об изменении регионального климата, климатических характеристиках ключевых районов мирового океана, потоках парниковых газов в наземных экосистемах, в том числе поглощающей способности российских экосистем», — отметила Ирина Петрунина.

Научный консорциум «РИТМ углерода» является одним из шести консорциумов, сформированных для разработки «Российской системы климатического мониторинга». Консорциум «РИТМ углерода» создает свою систему мониторинга для оценки пулов углерода и потоков парниковых газов в наземных экосистемах, к которым относятся леса, тундры, степи, луга, водно-болотные, сельскохозяйственные угодья, водоемы. Система формируется с использованием данных наземных измерений, дистанционного зондирования и математического моделирования.



«В 2024 году мы оценим запасы углерода в лесах и других наземных экосистемах, подготовим прогноз динамики основных пулов углерода и потоков парниковых газов при разных сценариях землепользования и изменений климата. Также ученые консорциума работают над созданием единой информационно-аналитической системы для сбора, хранения, обработки и анализа данных мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов в наземных экосистемах России», — рассказала на пресс-конференции руководитель консорциума «РИТМ углерода», д.б.н., директор ЦЭПЛ РАН Наталья Лукина.

В рамках создания «Российской системы климатического мониторинга» в 2023 году была уточнена модель климата Земли, разработан блок модели для повышения точности сезонных прогнозов изменений глобального климата, запущены пункты наблюдений за многолетней мерзлотой в 5 субъектах РФ. Также был дан старт развитию системы мониторинга состояния опустыненных земель в засушливых регионах России (созданы тестовые полигоны в 14 субъектах), заработали тестовые полигоны и 150 мониторинговых пробных площадей в рамках создания сети мониторинга для оценки запасов углерода и поглощения парниковых газов в лесах и других наземных экосистемах России.

В настоящее время Минэкономразвития формирует план мероприятий второго этапа по реализации проекта на 2025–2030 гг.

