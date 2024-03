Максим Решетников провел встречу с комитетами Госдумы в преддверии отчета Правительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

В преддверии отчета Правительства в Государственной Думе министр экономического развития РФ Максим Решетников в четверг, 21 марта, провел встречу с профильными комитетами нижней палаты парламента. Глава ведомства дал оценку текущей ситуации в экономике, доложил о ходе работы над реализацией Послания Президента Федеральному собранию, информировал об актуальных задачах и направлениях деятельности министерства, а также ответил на вопросы парламентариев.

«Ситуация в экономике в целом стабильна. Сейчас мы детально рассматриваем такие вещи, как платежный баланс, изменение торгового баланса, динамику экспорта, импорта, поступление валюты на рынок. Больше всего внимания уделяем вопросам поддержки инвестиций – понимаем, что в условиях высоких процентных ставок они в первую очередь сказываются на инвестиционном процессе», – сказал министр.

Он отметил, что в озвученном Послании Президента заложен курс работы на ближайшие 6 лет, и Минэкономразвития России, со своей стороны, приступило к его реализации. «Задача номер один – национальные проекты. Вместе с коллегами из других министерств прорабатываем конкретные мероприятия и показатели, на которые выйдем, экономические эффекты и так далее», – подчеркнул Максим Решетников.

Второе ключевое направление – вопросы регионального развития. С учетом поддержки Президента Минэкономразвития готовит предложения по перечню регионов, где будут продлеваться индивидуальные программы социально-экономического развития. «У нас есть поручение внимательно проанализировать опыт и взять лучшие практики», – добавил глава ведомства. Он подтвердил готовность обсуждать с депутатским корпусом законодательные инициативы, которые будут подготовлены во исполнение Послания.

«Мы детально обсудили все направления работы Минэкономразвития. Знаем, что несмотря на продолжающееся санкционное давление российская экономика растет неплохими темпами. Появляются новые проекты, происходит процесс импортозамещения. В рамках контрсанкционных мер мы не только четко реагируем на все вызовы, но и создаем новые проекты – по развитию малых технологических компаний, проектов в особых технологических зонах, развивается большое количество проектов в туристической сфере. Многое предстоит сделать, уверены, что Минэкономразвития с этим справится», – прокомментировал глава комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Председатель комитета по контролю Олег Морозов отметил успешное сотрудничество профильных комитетов с министерством. «Министерство экономического развития — наш партнер, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, особенно в части контрольно-надзорной деятельности. Все законопроекты по этой теме проходят тщательную экспертизу. Вообще, хотел бы отметить, что реформа контрольно-надзорной деятельности прошла успешно, без потерь и дала потрясающие результаты. В дальнейшем нам важно совместно определить стратегические вехи в части совершенствования КНД», — сказал Морозов.

«Министр рассказал сегодня профильным Комитетам Госдумы, в частности и нашему, о проделанной работе по реализации мер поддержки бизнеса в рамках исполнения нацпроекта по МСП. Максим Геннадьевич внимательно выслушал все вопросы депутатов и дал на них конструктивные ответы. Диалог получился живым и насыщенным. Мы продолжим наше плотное сотрудничество. Несмотря на то, что Госдума и Министерство экономического развития – это разные ветви власти, мы преследуем одну цель – развитие экономики страны», – прокомментировал председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин.

«Мы обсудили вопросы классификации гостиниц, строительства глэмпингов и их критерии, а также разработку механизма для МСП в рамках государственно-частного партнерства при реализации крупных проектов. Рассчитываю, что результаты этой встречи найдут свое отражение в регуляторике», – отметил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По итогам встречи Максим Решетников назвал полезным формат общения сразу со всеми профильными комитетами, поскольку курируемые ими темы связаны между собой. «Взаимодействие министерства и комитета предметно выстроено, мы обсуждаем конкретные проекты, законодательные инициативы в привязке к конкретным результатам – насколько улучшилась ситуация, насколько помогли бизнесу и гражданам», – заключил он.

