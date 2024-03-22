Ирине Великановой, директору Государственного центрального музея современной истории России

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Михаил Мишустин поздравил директора музея с юбилеем.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Долгие годы Вы возглавляете знаменитый Музей современной истории России, вносите вклад в его развитие как крупного научно-методического центра. Музейные проекты пользуются интересом не только профессионалов, но и всех, кто хочет узнать об отечественной истории. В этом успехе и популярности – большая доля Вашего труда и организаторского таланта.

Желаю Вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия».

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