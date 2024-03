Инвестиционное развитие Сибирского федерального округа обсудили в Иркутске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Замминистра экономического развития Мурат Керефов в Иркутске провел совещание о повышении инвестиционной привлекательности Сибирского федерального округа.

«Регионы СФО активно работают для создания благоприятных условий ведения бизнеса. Все субъекты соответствуют региональному инвестиционному стандарту — это подтвердили деловые объединения. Соцопросы показывают, что каждый третий инвестор положительно оценивает состояние инвестклимата. В этом отношении в группе лидеров республики Хакассия, Тыва, Иркутская и Омская области», — сообщил Мурат Керефов.

«Правительство Иркутской области включается в реализацию всех механизмов, разрабатываемых на федеральном уровне. Так, например, на сегодняшний день в Иркутской области внедрены все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта, на постоянной основе проводятся заседания Инвестиционного комитета при Губернаторе Иркутской области, на которых удается решать актуальные для инвесторов вопросы. В этом году работа в рамках задач, поставленных на федеральном уровне, будет продолжена», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также Мурат Керефов посетил целлюлозно-картонный комбинат «Группы Илим» – одно из предприятий, где реализуется соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Механизм защищает бизнес от изменений налогов, ставок пошлин, условий землепользования и градостроительной деятельности, а также позволяет компенсировать затраты на строительство инфраструктуры. Тем самым федерация стимулирует создание новых производств и рабочих мест.

Повысить отдачу от вложенных инвестиций помогает национальный проект «Производительность труда». Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на сегодня проекты по повышению производительности труда уже реализованы на 32 предприятиях региона. Среди них производитель, поставщик и инсталлятор профессионального театрально-концертного оборудования «АЗИЯ МЬЮЗИК КОМПАНИ». Благодаря перестройке производственного процесса компания почти в полтора раза увеличила объём выпускаемых кресел для музыкальных залов. Годовая выручка выросла на 71 млн рублей.

