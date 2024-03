Добро пожаловать на День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 марта 2024 года в Государственном университете управления состоится День открытых дверей.

Традиционное университетское мероприятие для абитуриентов и школьников официально начнётся в фойе первого этажа Центра информационных технологий в 11:00. Однако консультанты приступят к работе на полчаса раньше.

Гостей ждут экскурсии по университету, консультации по образовательным программам всех институтов ГУУ, множество различных мастер-классов, мини-лекций, квизов и даже киберспортивный турнир для абитуриентов 1х1 по Dota 2 и CS2.

Прилагаем подробную программу Дня открытых дверей.

Добро пожаловать, всегда рады видеть у себя в гостях будущих управленцев. Для прохода на территорию университета будьте добры зарегистрироваться по специальной форме у нас на сайте.

