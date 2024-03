Денис Мантуров: Россия готова обеспечить импортонезависимость по редким металлам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ознакомился с работой томских промышленных предприятий – Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит», НПФ «Микран» и Томского электромеханического завода имени В.В.Вахрушева. Также в ходе рабочей поездки в регион вице-премьер – глава Минпромторга России провёл встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром.

В запуске новой российской производственной линии по проекту «Ильменит» приняли участие Денис Мантуров и губернатор Томской области Владимир Мазур

В начале своей поездки Денис Мантуров посетил ТГОК «Ильменит» – предприятие, занимающееся разработкой Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. На предприятии реализуется крупномасштабный проект по технологической модернизации производственных мощностей обогатительной фабрики с использованием оборудования отечественного производства. В запуске новой российской производственной линии принял участие вице-премьер – глава Минпромторга совместно с губернатором области Владимиром Мазуром. Благодаря этому проекту «Ильменит» станет крупнейшей площадкой по производству редких металлов с проектной мощностью переработки 7,5 млн т рудных песков в год.

«Это один из важнейших сегментов сегодня – обеспечение нашей экономики редкоземельными, редкими металлами для поставки уже готовых оксидов для широкого применения другими отраслями промышленности. Уже сегодня по ильменитовому концентрату предприятие будет закрывать 7% потребности “ВСМПО-Ависма”. При этом задача, о которой сейчас докладывали, – выйти на закрытие 50% потребности всей страны в ильменитовом концентрате. На 100% будет закрыта потребность основного производителя титана», – рассказал Денис Мантуров.

Это также позволит в два с лишним раза перекрыть запросы связанных секторов промышленности по цирконию, что даст возможность осуществлять и ёмкие поставки на экспорт.

Дальнейшее кардинальное расширение мощностей комбината потребует серьёзных капитальных вложений. Как рассказал Денис Мантуров, такая поддержка будет оказана за счёт преференций в рамках заключения специального инвестиционного контракта и других системных механизмов.

В продолжение поездки вице-премьер – глава Минпромторга побывал на другом предприятии региона – научно-производственной фирме «Микран». Это один из крупнейших российских производителей радиоэлектронной продукции. «Микран» специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильных комплексов связи, а также комплексных решений в области связи и автоматизации.

Поездка продолжилась на Томском электромеханическом заводе имени В.В.Вахрушева – машиностроительном предприятии замкнутого цикла обработки. Основными заказчиками промышленной продукции предприятия выступают дочерние структуры ПАО «Газпром». На заводе есть собственный центр разработок, полный цикл производства трубопроводной арматуры, включая приводную технику, ремонтно-механический и энергосиловой цеха, а также служба контроля качества, представленная несколькими лабораториями, аккредитованными Росстандартом.

В ходе двусторонней встречи с губернатором Денис Мантуров подчеркнул важность работы, направленной на обеспечение технологического суверенитета предприятиями региона.

«Будем рассчитывать на то, что это начало масштабного развития тех направлений, где у нас есть необходимость по нашему технологическому суверенитету. Я рассчитываю на то, что регион будет активно продвигать такие проекты, но со своей стороны готовы предлагать меры поддержки, начиная от Фонда развития промышленности и заканчивая мерами поддержки по субсидированию процентной ставки. Чтобы было посильно и подъёмно для бизнеса реализовывать подобные проекты. И конечно, мы говорили о том, что нужно активно использовать Агентство по технологическому развитию», – добавил вице-премьер – глава Минпромторга.

«Сегодня мы показали результаты нашей совместной работы, о которой договорились на Петербургском международном экономическом форуме, в развитии производственно-технологических кластеров редкоземельных металлов, микроэлектроники, химии и других. Томские университеты и академические институты занимаются уникальными разработками в интересах промышленности, которая внедряет новые технологии в производство. Президент России ставит задачу достичь научно-технологического суверенитета страны, и мы решаем её при поддержке Правительства и Минпромторга», – подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

В Томской области федеральный Фонд развития промышленности профинансировал 6 проектов на сумму 668 млн рублей. Общие инвестиции по всем этим проектам составили почти 1,4 млрд рублей. При этом 4 проекта уже реализованы.

Кроме того, Денис Мантуров осмотрел выставку промышленных предприятий региона, где была продемонстрирована продукция химической, радиоэлектронной и других отраслей промышленности, например аппаратура беспроводного широкополосного доступа, широкая линейка манометров, самоходный дефектоскопический комплекс. Он отметил высокое качество промышленной продукции региона, которая производится в том числе в интересах российских Вооружённых Сил.

В завершение поездки Денис Мантуров посетил центральный диспетчерский пункт ООО «Газпром трансгаз Томск», который в режиме реального времени осуществляет оперативный контроль и диспетчерское управление газотранспортными системами от Омска до Камчатки. ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяжённость эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 13 тыс. км.

