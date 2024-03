Дайджест #ГУУговорит: банановый передел

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Минувшая неделя прошла в Государственном университете управления весьма активно. У нас прошло заседание Комитета Госдумы по делам национальностей, состоялся Круглый стол на тему свободы образования, Российским союзом туриндустрии обсуждалась подготовка кадров в соответствующей отрасли, а эксперты ГУУ как всегда комментировали в СМИ различные события. Предлагаем вашему вниманию результаты их работы.

— Ректор ГУУ Владимир Строев высказал своё мнение о мировой финансовой системе, выстроенной на американском долларе. «Проблемы в американской экономике (высокий уровень госдолга, огромный и растущий дефицит торгового баланса) – это следствие широчайшей популярности доллара во всем мире, которая позволяла США фактически безнаказанно использовать доллар в качестве оружия, вводя санкции в отношении стран, которые Вашингтон считал враждебными», – разъясняет ректор.

— Также Владимир Витальевич прокомментировал предложение Госдумы заморозить срок действия результатов ЕГЭ на время армейской службы. «Мера не будет излишней, так как растет количество желающих до получения высшего образования пройти срочную службу по призыву. А потом уже более ясно понять, к чему лежит душа и на кого хочется учиться»,— уверен Владимир Строев.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко обсудил отказ Молдовы идти на переговоры с Приднестровьем. Он убежден, что эскалация не в интересах Кишинева, однако в ситуацию могут вмешаться внешние игроки, например, в случае резкого ухудшения ситуации на Украине в ходе СВО.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов рассуждает о возможностях транспортных коридоров России. «Нужные нам грузы лучше перевозить либо по международным водам, либо по водам своей юрисдикции и по своей территории, чтобы избежать инцидентов. Ведь с одной стороны, хуситы уверяют, что нашим торговым судам в Красном море ничего не угрожает. Но с другой — там присутствует и военный флот стран, которые нам наносят экономический и военный ущерб», – заметил эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова рассказала почему Москва и Сахалин лидируют по размерам зарплат в России. «Стоимость жизни на Сахалине ничуть не уступает Москве, а по ценам на отдельные продукты даже обгоняет столицу. Сейчас в России развёртывается государственные программы, мотивирующие профессионалов переезжать на Сахалин», – говорит эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов сообщил о повышении учётной ставки в Японии. Дело в том, что это произошло впервые за 17 лет. «Волатильность мировых цен на продовольственное и сельскохозяйственное сырье, а также геоэкономическая фрагментация, привели к тому, что внутренняя ситуация в экономике начала ухудшаться, в ней стали проявляться признаки инфляции – явления редкого для японской экономики. Поэтому и было предпринято эпохальное повышение процентной ставки», – поясняет экономист.

— Также Евгений Смирнов рассуждает о «перерождении» нефти: «Что касается России, то ее экспорт нефти переживает новую эпоху, когда она вынуждена переориентировать поставки в основном на Китай и Индию, особенно на Китай, демонстрирующий рекордные объемы импорта российской нефти».

— Кроме того, Евгений Смирнов назвал основную экономическую сложность для Евросоюза. «Фактор давления инфляции, с которым Европа пока справляется хуже, чем США, а также уже становящееся хроническим нарушение глобальных цепочек поставок, являются сегодня, пожалуй, ключевыми барьерами снижения инвестиционной привлекательности Европы», – заявил эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала про особенности жилищных вкладов. «При всех положительных сторонах этого проекта, все же основными игроками здесь являются банки, население и строительные организации, так как финансирования со стороны государства добросовестных вкладчиков, имеющих жилищные вклады, не предусмотрено», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов рассказал о войне ЦБ РФ с нелегальным платёжным рынком. «С учётом того, что большинство серых схем реализовывалось как переводы между частными лицами, можно ожидать повышенное к ним внимание. Вполне вероятно, что очень скоро россияне уже не смогут просто так легко послать деньги не только неизвестному продавцу с «Авито», но и жене или ребёнку», – предупреждает эксперт.

— Доцент кафедры информационных систем ИИС ГУУ Анна Терехова подробно рассказала об автоматизации обучения. «Генеративный ИИ в образовании может помочь в создании контента, тестов и контрольных преподавателем, облегчая рабочую нагрузку и позволяя сосредоточиться на таком важном аспекте, как работа с учащимися, чтобы вдохновлять, направлять и конвертировать обучение в знания», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала об изменениях на рынке бананов. «Рост цены бананов в России в 2023-2024 годах обусловлен как общемировыми тенденциями, так и специфическими событиями, такими как ослабление курса рубля и намерение правительства Эквадора передать оружие Украине», – высказывается эксперт.

— Помимо этого Светлана Сазанова говорит о том, что инфляция в мире разгоняет инфляцию в России. «Можно прогнозировать продуктовую инфляцию в России в 2024 году в размере 9-12%. В большей степени в продовольственной корзине россиян подорожает мясо — 10-25%, в меньшей — овощи — на 6-8%», – прогнозирует экономист.

— Также Светлана Сазанова объяснила, почему ЦБ Турции позволил инфляции разогнаться. Инфляция в Турции разогналась с 38,2% в июне 2023 года до 67% в феврале 2024 года. «Проблема в том, что президент Турции, Реджеп Эрдоган, придерживается точки зрения, что низкие учётные ставки стимулируют экономику и этот эффект перевешивает угрозу инфляции. Противостояние монетарных властей и президента Турции не позволяло оперативно реагировать на раскручивание инфляционных процессов», – рассказала эксперт.

— Кроме того Светлана Сазанова объяснила, как России удается сохранять лидерство на мировом рынке удобрений. «Сотрудничество с Китаем будет расти и составит к 2030 году объема поставок в 300 млрд. долл. Китай в 2024-2025 годах станет одним из основных импортеров российских удобрений, но, безусловно, в тройке лидеров по закупкам останутся Бразилия и Индия», — прогнозирует Светлана Сазанова.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ИИС ГУУ Андрей Стариковский рассказал, что делать при отключении iPhone в России. «Есть факторы, которые, несомненно, остановят компанию Apple от подобных действий. Например, лицензионное соглашение с пользователем, в котором точно уж не прописана возможность дистанционного выключения», – успокаивает эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина оценила эксперимент по маркировке строительных материалов. «После некоторого периода адаптации нововведение приживется в строительной отрасли, однако пока не ясно, как эта маркировка будет работать на крупных стройках, где также возникнут трудности с идентификацией каждой конечной упаковки цемента или сухих строительных смесей», – считает экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков предрек рост цен в ЕС в случае повышения тарифов на импорт зерновых РФ. «Основное последствие — некоторое повышение цен на продукты питания в Европе. Поэтому это действие наименее выгодно для самой Европы, потому что у них проблемы инфляции стоят с 2022 года», — сказал экономист.

— Также Максим Чирков обсудил последствия климатических изменений для США. «Затопление или угроза затопления — это достаточно серьезный негативный фактор для экономики. То есть это угроза недвижимости, производствам, а также необходимость несения высоких расходов на создание различной защитной инфраструктуры», — отметил Максим Чирков.

Сегодня в дополнение ко всему предлагаем вам почитать интервью с Татьяной Леоновой, мэром Обнинска и выпускницей ГУУ. «У меня в жизни было всего два резких поворота. Когда завела семью и ушла в декрет с первым ребенком, для общего развития поступила в аспирантуру ГУУ на кафедру макроэкономики. И сфера образования захватила меня на много лет. Второй поворот — ​когда стала мэром».

На этом завершаем наш дайджест и желаем всем хороших выходных. Школьников ждём в гости на День открытых дверей.

