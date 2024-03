В ГУУ обсудили систему подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 марта 2023 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления прошло заседание Федерального учебно-методического объединения высшего образования на тему: «Система подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства в условиях перехода на новую национальную систему высшего образования».

Открыл заседание председатель ФУМО Евгений Угрюмов, который поприветствовал собравшихся и поблагодарил директора Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексея Чудновского за организацию мероприятия. Он предоставил краткий отчёт о деятельности организации за год. Главным результатом работы в прошедшем году Евгений Семёнович назвал проведение проектных сессий в целях разработки ФГОС ВО 4 поколения для УГСН 42 «Гостеприимство, сервис и оказание услуг». Путём голосования экспертов Федерального учебно-методического объединения была выбрана продолжительность высшего образования – за 5 лет проголосовало 64% участвующих в опросе. Вопрос о магистратуре пока на стадии обсуждения, в данный момент Министерству науки и высшего образования предлагается схема 5+1. В качестве вступительных испытаний предлагаются обязательные экзамены по русскому языку и обществознанию, а также математика, информатика, история или иностранный язык на выбор. Для поступления на магистратуру ограничения по рабочему стажу не будет. Но всё это пока предложения Министерству, а не окончательные решения.

Перед собравшимися по видеосвязи выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Депутат поприветствовал экспертов и отметил, что российский рынок туризма огромен, к тому же постепенно начинает возвращаться выездной туризм. Эта отрасль является одним из драйверов российской экономики и постоянно требует новых специалистов. Николай Сергеевич сообщил, что на встречах со студентами видит желание молодёжи работать в туризме и гостиничном бизнесе, поэтому приветствует работу ФУМО ВО, всегда готов к сотрудничеству, желает конструктивного обсуждения и с нетерпением ждёт резолюции.

Заместитель председателя ФУМО Виктория Ердакова представила концепцию построения образовательных программ «Гостеприимство, сервис и оказание услуг». Основной проблемой, которую будет решать ФУМО ВО, на сегодня является срок образования. Предварительно он составляет 5 лет, но это ещё предстоит доказать Министерству. В качестве альтернативы есть предложение установить бакалавриат на 4 года и магистратуру на 2 года. Однако, велика вероятность отмены магистратуры, многие согласны с тем, что она не нужна. Поэтому на данный момент предлагается следующая схема высшего образования по программам «Гостеприимство, сервис и оказание услуг». 1-2 курс – фундаментальная подготовка, 3 курс – профессиональное ядро специалиста 6 квалификационного уровня, 4 курс – профессиональное ядро специалиста со второй микроквалификацией, 5 курс – профессиональное ядро специалиста 7 квалификационного уровня. С 1 курса предполагается 8-недельная рабочая практика. Практика вообще будет широкой и к концу 5 курса составит в общей сложности почти год. При этом будет возможность расширить её и до двух лет. Это делается для того, чтобы оправдать 5-летний срок обучения.

«Нам говорят, что программы можно и сократить. Но тут как в сказке «Жадный богач», мы можем из шкурки сшить сколько угодно шапок, вот только шапки – выпускаемые нами специалисты – выйдут сомнительной пригодности. У нас есть большая практика, чтобы с уверенностью это утверждать», – привела яркое сравнение Виктория Ердакова.

Сразу после её выступления посыпались вопросы из зала. В первую очередь попросили привести пример микроквалификации.

Микроквалификация – это, например, помощник сомелье или повар, умеющий работать на определённом оборудовании. В дипломе по умолчанию не указывается, но может быть внесено по желанию студента.

После чего началась рабочая дискуссия. По программе также выступили представители РАНХиГС, МГИМО, РЭУ им. Плеханова и СпбГЭУ, высказавшие свои подходы к построению образовательных программ в сфере туризма и оказания услуг. Все конструктивные предложения будут представлены Министерству науки и высшего образования РФ.

