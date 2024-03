В Вышке создан ситуационный центр в связи с терактом в «Крокусе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центр принимает обращения как студентов, так и сотрудников университета. Все, кому это необходимо, смогут получить психологическую помощь и любую другую необходимую поддержку. Выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате чудовищного теракта и их близким.

Работу ситуационного центра организует администрация ВШЭ совместно со Студенческим советом. К работе центра привлекаются психологи, юристы, сотрудники учебных офисов и других подразделений ВШЭ.

Прямой телефонный номер Ситцентра

+7 (495) 628-53-20 (круглосуточно)

электронная почта

help@hse.ru

Горячая линия Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ

8 (800) 250-04-33 (круглосуточно)

Дополнительно: «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России

+7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)

Уважаемые коллеги! В связи с ужасными событиями в Москве, просим вас проявлять бдительность, но не поддаваться панике, ведь цель террористов — запугать мирных граждан.

Культурные, массовые, развлекательные мероприятия в Вышке на выходных будут отменены. Занятия, запланированные на субботу, состоятся по расписанию.

