Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей нефтяных компаний, представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, «РЖД» и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По данным Минэнерго, объём поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тыс. т в сутки и 15,5 тыс. т в сутки соответственно. Запасы топлива остаются высокими – 1,9 млн т по бензину и 3,4 млн т по дизельному топливу. Цены на АЗС стабильны.

Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с «РЖД» обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом. Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели.

Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле Правительства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI