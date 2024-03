21.03.2024 Ministro Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej21.03.2024

Podczas obrad ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier omawiali kwestie związane z rosyjską agresją wobec Ukrainy, aktualną sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz perspektywy dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej.

Motywem przewodnim rozmów było opracowanie możliwości wielowymiarowego wsparcia Ucrania, w tym dalszego zaangażowania państw Grupy we wszechstronną pomoc dla tego kraju. Ministro Sikorski docenił działania Republiki Czeskiej mające na celu dostarczenie Ukrainie pocisków artyleryjskich oraz zaapelował do partnersów o wsparcie wojskowe dla Kijowa. Zwrócił ponadto uwagę na problem obchodzenia sankcji oraz na konieczność kontynuowania prac nad nowym pakietem sankcji wobec Rosji, a także Białorusi. Podkreślił, że są to sprawy o Strategicznym znaczeniu dla interesów Grupy Wyszehradzkiej.

Ministrowie ustosunkowali się również do roli Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, doceniając jego działania na rzecz wzmacniania więzi pomiędzy społeczeństwami państw V4 oraz wkład we wsparcie dla narodu ukraińskiego.

Dzisiejsze spotkanie ministrów było pierwszym na tym szczeblu i w tej formule od czasu przejęcia przez Czechy 1 lipca 2024 r. prezydencji con Grupie Wyszehradzkiej.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

