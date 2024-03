21.03.2024 KPRM Bon senioralny i 100 dni Ministro ds. Polityki Senioralnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Sistema wsparcia seniorów

– W jednym z wywiadów powiedziałam, że kładę się spać i budzę się z bonem senioralnym. Cieszę się, że na 100 dni mogę zaprezentować założenia tego systemowego rozwiązania. Para naprawdę ważne, że polityka senioralna weszła w ostatnim czasie do mainstreamu debaty publicznej – mówiła podczas konferencji prasowej M. Okła-Drewnowicz.

Założenia tzw. Bonu senioralnego zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Bon senioralny to świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te będą obejmowały pomoc w codziennych czynnościach, contact z otoczeniem, pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.

– Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Chcę, por kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością – podkreśliła Ministro ds. Polityki Senioralnej.

Programa skierowany będzie do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin.

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 PLN (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.).

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora).

– Bon senioralny to rozwiązanie aktywizacyjne. Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – mówiła Ministro.

Zasady korzystania z bonu senioralnego

Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. Według przeprowadzonych szacunków z bonu senioralnego skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. osób starszych.

Organizacją usług na rzecz seniora zajmą się samorządy gminne – będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie.

– Szczególnie trudna sytuacja występuje na obszarach wiejskich. Tam pracę opiekuna mogłyby podjąć np. odpowiednio przeszkolone panie z kół gospodyń wiejskich. Rozmawiałam już z przedstawicielkami tego środowiska, wyrażają żywe zainteresowanie taką formą aktywizacji – tłumaczyła M. Okła-Drewnowicz.

Pierwszym etapem realizacji programu będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jednym z wymagań będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego.

Programa będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5.000 PLN brutto.

– Kryterium dochodowe dla seniora zawieszamy stosunkowo wysoko. Para swoista rewolucja, chcemy wyjść poza pomoc społeczną, tak aby objąć wsparciem jak największa liczbę osób starszych i ich rodzin – dodała Ministro.

W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Przewidziano szerokie konsultacje publiczne tego projektu.

100 dni Ministro ds. Polityki Senioralnej

Oprócz prac nad tzw. bonem senioralnym Ministra Marzena Okła-Drewnowicz w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania podjęła szereg innych działań:

zainicjowała powołanie międzyresortowego zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi,

dokonała przeglądu działań wszystkich ministerstw na rzecz osób starszych,

powołała Radę ds. Polityki Senioralnej (ciało doradczo-inicjatywne wyłonione w ramach otwartego naboru),

podjęła prace przygotowawcze w zakresie projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijających solidarność międzypokoleniową.

Ministro we współpracy z MSWiA opracowuje także zmiany prawne pozwalające na wydłużenie terminu ważności dowodów osobistych osób starszych.

Przygotowuje też urząd do przejęcia koordynacji dwóch programów senioralnych: Aktywni Plus i Senior Plus, które obecnie realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytetem w tym obszarze będzie wdrożenie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

MIL OSI