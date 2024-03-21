Юрий Трутнев поручил распространить режим ТОР «Патриотическая» на арктические регионы

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В Петрозаводске Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в Республике Карелия, посетил ряд производств.
«Карелия – уникальный регион нашей страны, очень красивый и пользующийся неизменным интересом у туристов. Но совершенно очевидно, что развивается сегодня Карелия по целому ряду направлений. Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая промышленность составляют основу развития республики. Понятно, что, как и для любой территории, принципиальное значение имеет приток инвестиций. В связи с изменениями международной обстановки, а по сути, приближением границ НАТО к нашей территории ещё в большей степени встаёт вопрос с ускорением экономического развития, укреплением в целом республики», – открыл совещание Юрий Трутнев.
Обсуждалось продолжение инвестиционного проекта АО «Карельский окатыш» по масштабному строительству комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) в Центральном карьере. Комплекс ЦПТ – это крупнейший проект за всю историю предприятия, с которым «Карельский окатыш» стал резидентом Арктической зоны в 2021 году, что гарантирует поддержку государства в виде налоговых льгот. Компанией уже запущены в опытно-промышленную эксплуатацию две линии: рудная и вскрышная. Общая протяжённость конвейеров составляет 7 км. Строительство комплекса ЦПТ позволит комбинату снизить к 2026 году количество самосвалов в Центральном карьере и сэкономить на их закупке: руду и пустую породу на поверхность будут поднимать конвейеры вместо автотранспорта. Параллельно уменьшатся выбросы углекислого газа на 9,5 тыс. т в год. Ввод комплекса ЦПТ в эксплуатацию запланирован на июнь 2024 года.
Резидент АЗРФ ООО «Северная Мидия» с 2021 года реализует в Лоухском районе проект аквакультурного и туристического кластера. Предполагается создание крупнейшей в России сертифицированной фермы по выращиванию мидий и уникального экокурорта на Белом море в посёлке Чупа. Для выращивания мидий было установлено 40 линий на 45 т посадочного материала, завершён монтаж пяти садков с потенциалом выращивания до 350 т рыбы. В 2023 году резидентом произведено 20 т мидий, что больше объёмов 2022 года в 4 раза. В текущем году планируется вырастить 25–30 т. В туристическом кластере инвестиционного проекта насчитывается 11 объектов туризма в разной степени готовности.
С помощью преференциального режима АЗРФ был построен и в августе 2022 года открыт первый отель класса «три звезды» под брендом Cosmos Smart. Отель, оборудованный по международным стандартам, стал частью республиканского инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера “Карельское Беломорье„», реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства с целью развития туристической инфраструктуры в регионе. Гостиница расположилась в сосновом бору на берегу озера. Руководство АО «Космос Отель Групп» предложило рассмотреть возможность использования гостиничного комплекса для проведения мероприятий, в том числе регионального значения.
Резидент АЗРФ ООО «ВелТ – Карельские путешествия» представил предложения для облегчения инвесторам создания инфраструктуры для рекреационного отдыха, рыбалки и охоты.
Налоговые льготы и административная поддержка режима АЗРФ помогли компании АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» создать новую швейную фабрику. Приобретено и смонтировано оборудование, начат выпуск продукции. В полную мощь предприятие заработает в следующем году. Здесь будет организовано производство специальной одежды бренда «Восток-Сервис» полного цикла (раскрой сырья, пошив, маркировка, упаковка, отработка опытных образцов). Новому предприятию требуются квалифицированные кадры. Инвестор поднял вопрос о необходимости обучения сотрудников в высших учебных заведениях, например подготовки технологов и конструкторов.
ООО «Эдган Машинери» представило проект по созданию высокотехнологичного производства комплектующих для пневматических винтовок. На предприятии будет организовано производство различных деталей на станках с ЧПУ и комплектующих для пневматических винтовок, выпускаемых группой «Эдган». Инвестор готовится стать резидентом АЗРФ.
«Мы стараемся все меры, которые уже зарекомендовали себя на Дальнем Востоке, внедрять в Арктической зоне. Где‑то они получаются даже более агрессивными в хорошем смысле этого слова, и это показывает динамика инвесторов. Мы приближаемся к цифре 2 трлн рублей инвестиций от почти 800 резидентов Арктической зоны Российской Федерации», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Система арктических преференций уникальна. Она позволила нам реализовать ряд достаточно крупных проектов, например грузопоточный формат выгрузки руды на нашем Костомукшском ГОКе. Буквально вчера появился очередной резидент АЗРФ в высокотехнологичной сфере. Сегодня Алексей Олегович Чекунков поддержал нашу идею скорейшего создания маршрута между тремя арктическими регионами – Архангельской, Мурманской областями и Карелией – вокруг Белого моря», – отметил глава региона Артур Парфенчиков.
Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и КРДВ проработать вопрос распространения режима ТОР «Патриотическая» на арктические территории, чтобы использовать уже реализуемую на Дальнем Востоке форму поддержки производств, необходимых для обеспечения победы в специальной военной операции.
«Работы в Арктике очень много. Карелия – на 40% арктическая территория. Механизм Арктической зоны Российской Федерации, который распространён на всю территорию Арктики, работает. Инвесторы говорили о том, что он им помогает в реализации проектов. Но этого недостаточно. Очевидно, надо искать, в чём ещё нужна поддержка. Этим мы и будем дальше заниматься», – подвёл итоги Юрий Трутнев.
В тот же день вице-премьер ознакомился с работой Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Производственные мощности предприятия позволяют строить и ремонтировать суда доковым весом до 2,3 тыс. т, длиной до 140 м и шириной до 16,5 м. Завод сотрудничает с группой компаний «Русский краб». Строительство краболовов осуществляется в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции». Предприятие строит суда технического флота, включая суда высокого ледового класса. В 2023 году на предприятии заложены два киля мелкосидящих ледоколов нового поколения проекта 22740М. Малая осадка позволяет судам работать в замерзающих морях с небольшой глубиной и на внутренних водных путях. С 2019 года проводится модернизация производственных мощностей завода, предполагающая создание новых производственных мощностей, внедрение средств автоматизации и роботизации производства, новейших систем качества, организацию работы информационной системы управления, что позволит увеличить мощности в корпусообрабатывающем производстве до 10 тыс. т в год и создать не менее 500 высокопроизводительных рабочих мест. Стоимость модернизации предприятия составляет 6,5 млрд рублей, из которых 5,8 млрд рублей – инвестиции из федерального бюджета. Завершить обновление завода планируется до конца текущего года.
Также вице-премьер посетил Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», в котором разрабатываются проекты противопожарной защиты различных промышленных и гражданских объектов, производится самое современное высокотехнологичное пожарно-техническое оборудование. Инженерный центр включён в перечень системообразующих организаций Республики Карелия и является участником национального проекта «Производительность труда».
Вице-премьеру были представлены проекты по защите объектов с применением роботизированных установок пожаротушения. Данные установки предназначены для раннего обнаружения, тушения и локализации пожара в автоматическом режиме на стратегически важных объектах и применяются для защиты производственных и общественных зданий, ангаров для самолётов и вертолётов, машинных залов АЭС и ТЭЦ, складов, зданий для спортивных и зрелищных мероприятий, памятников деревянного зодчества. Сегодня продукция компании поставляется в том числе для защиты важных объектов Арктики и Дальнего Востока. Также были предложены пути для расширения географии и объёмов поставок продукции предприятия.
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