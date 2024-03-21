Финансовые новости: 21.03.2024, 15-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A102R73 (ОткрФКБП07).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

21.03.2024 15:20

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.03.2024, 15-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 86.15) и диапазона оценки рыночных рисков (до 884.89 руб., эквивалентно ставке 10.5 %) ценной бумаги RU000A102R73 (ОткрФКБП07)

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