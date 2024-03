Финансовые новости: Релиз Spectra и открепленная подпись отчетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи отчетов Срочного Рынка.

Напоминаем, что в релизе системы Spectra СР2024-1 реализована открепленная подпись отчетов:

Каждый пакет отчетов представляет собой зашифрованный Zip-архив,

И имеет расширение .zip.p7e

Например, FO20240318_2.zip.p7e

Архив надо расшифровать средствами АПК Validata и распаковать.

Внутри архива каждый отчет содержится в открытом виде,

И вместе с каждым файлом отчета содержится парный к нему файл открепленной ЭЦП с расширением .p7d

Например:

clientsXX00.csv

clientsXX00.csv.p7d

Для проверки ЭЦП, в утилиту проверки ЭЦП надо передать пару файлов – сам отчет + .p7d

Если проверка ЭЦП не требуется – с файлом отчета можно работать сразу.

Также подробности и отличия со старой схемой шифрования-подписания отчетов описаны в приложенной презентации.





+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI