Финансовые новости: Разъяснения: Ломбарды

В соответствии с Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5626-У документами, прилагаемыми к анкетам (в отношении лиц, не являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства), являются копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления) (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него) (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО, СДЛ;

в) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктами 5 или 7 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У (в отношении СДЛ (кандидата на должность СДЛ), в зависимости от соответствия/несоответствия заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации):

— документ об образовании;

— документ, подтверждающий наличие опыта руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (трудовые договоры (контракты), должностные инструкции, а также иные документы, содержащие информацию о трудовой функции работника и возложенных на него обязанностях);

г) документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, предшествующей дате представления в Банк России документов (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО — в течение 5 лет, СДЛ (кандидата на должность СДЛ) — в течение 2 лет);

д) в отношении кандидата на должность СДЛ — документ заявителя о кандидате на должность СДЛ, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора с указанным кандидатом, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции ЕИО заявителя и кандидатом на должность СДЛ.

Документы, прилагаемые к анкетам дополнительно (в отношении лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства):

а) документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства (в отношении физических лиц, указанных в части 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ);

б) документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО, СДЛ (кандидата на должность СДЛ);

в) документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО).

