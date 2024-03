Фильм «Роснефти» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео – 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Научно-популярный фильм «Путешествие сквозь время», произведенный НК «Роснефть» для международной выставки-форума «Россия», стал лауреатом ежегодного конкурса «Лучшее корпоративное видео» в номинации «VR, видео-мэппинг, 360, интерактивное видео».

Фильм в формате 360 рассказывает об уникальных геологических исследованиях континентального шельфа, которые Компания силами Арктического Научного Центра ведет в северных морях с 2020 года. С помощью современных приемов визуализации зритель узнает, сколько миллионов лет образцам пород, которые специалисты получают из керна пробуренных стратиграфических скважин.

В рамках проекта НК «Роснефть» стратиграфическим бурением уже охвачены все моря российской Арктики, за 4 полевых сезона пробурено 26 скважин и отобрано более 2 километров керна. Фактически, для каждого моря малоглубинные скважины были первыми в истории изучения. Добытый каменный материал служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа и прогноза нефтегазовых систем региона. Комплексные лабораторно-аналитические (камеральные) исследования керна ведут специалисты компании «Иннопрактика» на базе научных лабораторий геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» ежегодно проводит АКМР (Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России) совместно с ИД «МедиаБизнес». Главная цель – представить экспертам и партнерам перспективные направления бизнеса, а также оригинальные технологии создания корпоративного видеоконтента. Торжественная церемония награждения победителей традиционно проходит в рамках Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео.

Фильм «Путешествие сквозь время» демонстрируется в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках постоянной экспозиции Компании на выставке «Россия».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 марта 2024 г.

