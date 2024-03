Участники всероссийской программы «Лифт в будущее» познакомились с СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 250 учащихся из Санкт-Петербурга, Архангельска и Северодвинска посетили Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 20 марта. Мероприятие по профориентации организовала приёмная комиссия СПбГАСУ в рамках всероссийской программы «Лифт в будущее». Его целью было привлечь абитуриентов из различных регионов России, показать весь спектр возможностей получения профессионального образования в нашем вузе.

Приветствуя учащихся, проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов подчеркнул: профессионально ориентированные абитуриенты – важная часть экосистемы университета. В СПбГАСУ они могут пройти все ступени личностного и профессионального роста, стать востребованными специалистами, построить академическую карьеру.

На сцене – «MADE’ИРА»

Центр студенческого досуга и творчества «Кирпич» показал зрителям зажигательный концерт. Свои творческие достижения продемонстрировали студия современного танца «MADE’ИРА», солистка Яна Алфёрова, студия хип-хоп танца АРХИТЕСН, команда КВН «Каре».

На диалоговой площадке «Всё об СПбГАСУ» сотрудница приёмной комиссии, студентка Александра Данилова познакомила школьников с вузом. Будущие абитуриенты узнали о популярных направлениях подготовки, о том, как подать документы, сколько дополнительных баллов дают те или иные индивидуальные достижения. Своё выступление Александра Данилова завершила цифрами: СПбГАСУ – единственный профильный вуз на Северо-Западе; в нём 6 факультетов; средний проходной балл в 2023 г. – 72; бюджетных мест в 2023 г. – 1799.

Студенты и преподаватели СПбГАСУ подготовили для школьников интерактивы и мастер-классы с элементами профессиональных проб, во время которых можно было постичь азы макетирования, примерить промышленный экзоскелет, поработать с полимерной шпаклёвкой.

Заместитель декана по профориентационной работе, старший преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ Артемий Таранов презентовал новый бесплатный симулятор строительной компании SmallBuild. Её пользователь примеряет на себя роль владельца компании: ему необходимо арендовать оборудование, выплачивать заработную плату, выбирать и реализовывать строительные проекты. Таким образом ребята узнают, в чём заключается работа экономистов и менеджеров.

Заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортных средств Игорь Черняев рассказал школьникам о технологиях разработки автотранспортных средств и автомобильных компонентов, которым учат на автомобильно-дорожном факультете. В связи с открытием инжинирингового центра «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге эти знания особенно актуальны: преподаватель сообщил о переговорах компании и СПбГАСУ по поводу сотрудничества в области подготовки инженерных кадров. Школьники смогли не только оценить сделанные студентами прототипы, но и попробовать свои силы в создании 3D-модели. Игорь Черняев объяснил, что это лишь первый этап работы: дальше потребуются инженерные знания – как эти модели обработать, оценить с точки зрения прочности и долговечности, построить на их основе реальную конструкцию. Всему этому можно научиться в СПбГАСУ.

На экскурсии по университету учащиеся посетили научно-техническую библиотеку, кафедру рисунка, макетную мастерскую, музей истории петербургского кирпича, лаборатории.

«Команда приёмной комиссии готовилась к такому масштабному мероприятию в течение нескольких месяцев. Мы знали, что многие ребята приедут к нам издалека. Среди них будут учащиеся профильных классов, а также дети сотрудников группы компаний “Эталон”, в том числе тех, кто когда-то закончил СПбГАСУ. Нам хотелось показать наш университет со всех сторон, и мы удовлетворены результатом. Всё получилось», – прокомментировала заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии Эльвира Ткаченко.

