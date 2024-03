Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Сегодняшняя ивент-индустрия, как вектор экономики впечатлений, соединяет дизайн, театр, кино, перформанс, музыку, питание, здоровье, туризм и другие сферы человеческой жизни. Профессиональное проектирование арт- и лайфстайл-событий — главный тренд будущего, а инженер впечатлений — возможно, главная творческая профессия нашего завтра, в котором под ивентом будет пониматься проектирование и получение нового опыта, а не услуга, независимо от масштаба и формата события.

Направление «Ивент-дизайн. Театр. Перформанс» готовит профессионалов в сфере индустрии впечатлений на стыке режиссуры, сценографии, работы с пространством, светом, видео, телом, костюмом, гримом и перформативных практик во всех их смысловых, концептуальных и художественных соединениях.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI